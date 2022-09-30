快訊

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

外送員徒步送餐遭女助理給負評 台北榮總院長代她致歉

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需「服刑14天」原因曝光

封鎖變靜態管理、戰鬥式口號頻傳 大陸防疫詞彙引民眾不滿

中央社／ 台北30日電
疫情爆發以來，中國政府透過強大的宣傳口號為「清零」爭取支持。圖為貴陽部分區域解除臨時靜態管理。圖／新華社
疫情爆發以來，中國政府透過強大的宣傳口號為「清零」爭取支持。圖為貴陽部分區域解除臨時靜態管理。圖／新華社

疫情爆發以來，中國政府透過強大的宣傳口號為「清零」爭取支持。美媒報導，官方透過政治修辭來修飾防疫政策，如「封鎖」變成「靜態管理」，但不少民眾對這些宣傳用詞感到混亂和不滿。

紐約時報中文網今天報導，政治宣傳一向是中國政府控制社會的工具，據估計，自疫情爆發以來，在中國至少出現了120個與疫情相關的宣傳措詞，一些戰鬥式口號也經常在媒體出現，如「打贏了大上海保衛戰！」、「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人！」、「發現一起，撲滅一起！」 等。

這些口號都是為中國政府的清零政策爭取支持，證明封鎖和核酸檢測是合理的，也淡化了防控措施的荒謬。

而當某些措辭可能讓民眾感到不安時，官員就會想出新的說法來代替，如當局已將「封鎖」一詞替改為「靜態管理」、「靜默」或「居家辦公」。

在美國加州創辦了記錄中國審查制度網站的蕭強表示，「官方通過政治修辭來修飾這些（防疫）政策，進而哄民眾，減少他們的對抗性反應」。

蕭強說，當局現在避免使用「封鎖」一類的字眼，就是希望民眾繼續遵守嚴格防疫措施的同時，不會恐慌及不會抵抗。官員將政策措辭變得「混沌模糊、不倫不類」，導致了混亂和不滿。

報導指出，不少民眾對這些宣傳口號感到沮喪。在上海金融傳播公司任職的薛先生表示，上海封城期間他一度沒有食物，官員只信誓旦旦說會「盡一切努力」解決民眾食物短缺問題，但這些政治宣傳和實際情況有很大出入，他等了1個月才獲得政府的援助。

同樣在上海的22歲營銷專業實習生孔玲婉玉對官員在離家、外出就餐或與他人聚會的限制措施時使用「非必要」一詞感到不滿。

「憑什麼由你來界定『非必要』呢？」她說，「挺扯的，很荒誕。」

中國政府圍繞疫情推行的「九大攻堅行動」，包括社區管控行動、檢測篩查行動、流調排查行動、轉運隔離行動、騰換擴容行動、中醫藥干預行動、清潔消毒行動、「拔點」行動、防外溢行動，經常在中國官方電視台重複，確保民眾與防疫政策保持一致。

33歲的上海電影攝影師楊瀟表示，封城期間被關在家2個月，對這些宣傳詞感到厭倦。

他說，「這些宣傳語言在封控期間，代表公權力的擴張，滲透並控制了我們生活的方方面面，讓我不知所措」，而民眾的生活完全被宣傳話語和公權力所支配。

新冠肺炎 疫情 封城

延伸閱讀

上海金融景氣指數 大幅提升

打造全球資管中心 上海穩步推進

相關新聞

陸「十一」假期將至...北京兩天3例本土疫情 爆BA.5.2變異株

大陸「十一」假期將至，即將舉辦中共二十大的北京，正面臨更嚴峻的疫情防控壓力。據北京市30日下午召開記者會通報，29、30...

隔離禁封門 民譏官：疫情都3年了 現在才想到

中國國家疾控局官員29日在國務院聯防聯控機制發布會上說，集中或者居家隔離時，不得採取從外鎖門的方式。消息一出，網民一面倒...

封鎖變靜態管理、戰鬥式口號頻傳 大陸防疫詞彙引民眾不滿

疫情爆發以來，中國政府透過強大的宣傳口號為「清零」爭取支持。美媒報導，官方透過政治修辭來修飾防疫政策，如「封鎖」變成「靜...

疫後續用健康碼？中國9成受訪者支持 胡錫進一句話表態

一項調查稱，有超過九成的受訪者希望健康碼在後疫情時代發揮更重要的作用，尤其是在衛生健康、城市治理、交通出行和文旅娛樂領域...

港0+3實施4天入境未見增幅 官方：是否放寬需看數據

香港26日起實施「0+3」入境限制，輸入個案過去3日持續增加，醫務衛生局長盧寵茂昨稱，除非出現Omicron以外的變異病...

中國過度防疫 多地1人染疫全面封鎖惹民怨

中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）867例，本土佔722例。截至目前為止，中國仍採取堅壁清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。