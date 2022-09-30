封鎖變靜態管理、戰鬥式口號頻傳 大陸防疫詞彙引民眾不滿

疫情爆發以來，中國政府透過強大的宣傳口號為「清零」爭取支持。美媒報導，官方透過政治修辭來修飾防疫政策，如「封鎖」變成「靜態管理」，但不少民眾對這些宣傳用詞感到混亂和不滿。

紐約時報中文網今天報導，政治宣傳一向是中國政府控制社會的工具，據估計，自疫情爆發以來，在中國至少出現了120個與疫情相關的宣傳措詞，一些戰鬥式口號也經常在媒體出現，如「打贏了大上海保衛戰！」、「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人！」、「發現一起，撲滅一起！」 等。

這些口號都是為中國政府的清零政策爭取支持，證明封鎖和核酸檢測是合理的，也淡化了防控措施的荒謬。

而當某些措辭可能讓民眾感到不安時，官員就會想出新的說法來代替，如當局已將「封鎖」一詞替改為「靜態管理」、「靜默」或「居家辦公」。

在美國加州創辦了記錄中國審查制度網站的蕭強表示，「官方通過政治修辭來修飾這些（防疫）政策，進而哄民眾，減少他們的對抗性反應」。

蕭強說，當局現在避免使用「封鎖」一類的字眼，就是希望民眾繼續遵守嚴格防疫措施的同時，不會恐慌及不會抵抗。官員將政策措辭變得「混沌模糊、不倫不類」，導致了混亂和不滿。

報導指出，不少民眾對這些宣傳口號感到沮喪。在上海金融傳播公司任職的薛先生表示，上海封城期間他一度沒有食物，官員只信誓旦旦說會「盡一切努力」解決民眾食物短缺問題，但這些政治宣傳和實際情況有很大出入，他等了1個月才獲得政府的援助。

同樣在上海的22歲營銷專業實習生孔玲婉玉對官員在離家、外出就餐或與他人聚會的限制措施時使用「非必要」一詞感到不滿。

「憑什麼由你來界定『非必要』呢？」她說，「挺扯的，很荒誕。」

中國政府圍繞疫情推行的「九大攻堅行動」，包括社區管控行動、檢測篩查行動、流調排查行動、轉運隔離行動、騰換擴容行動、中醫藥干預行動、清潔消毒行動、「拔點」行動、防外溢行動，經常在中國官方電視台重複，確保民眾與防疫政策保持一致。

33歲的上海電影攝影師楊瀟表示，封城期間被關在家2個月，對這些宣傳詞感到厭倦。

他說，「這些宣傳語言在封控期間，代表公權力的擴張，滲透並控制了我們生活的方方面面，讓我不知所措」，而民眾的生活完全被宣傳話語和公權力所支配。