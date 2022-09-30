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港府放寬防疫 餐廳酒吧郵輪受惠

中央社／ 香港30日電

香港當局繼放寬海外人士入境檢疫限制後，今天再公布多項放寬本地的社交距離措施，包括餐廳每桌由現有上限8人增至12人，以及取消對郵輪的熔斷機制。

醫務衛生局副局長李夏茵今天在記者會宣布了相關決定，各項措施將於10月6日生效。

相關放寬措施包括餐廳每桌人數由8人增至12人；健身中心、美容院、卡拉OK等處所的聚會人數由8人增至12人；酒吧、酒館、夜總會等每桌人數由4人增至6人；宴會人數上限由120人提高至240人。

另外，郵輪公海遊的熔斷機制屆時也會取消。依現行規定，郵輪只要有10名或百分之一乘客確診，郵輪隨就要熔斷3日。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，港府會因應疫情的輕重而收緊或放寬社交距離，比如限制餐廳每桌人數及經營時間等。

一般相信，港府上述決定除了有利餐廳及娛樂場所的經營外，也可能會吸引國際郵輪重新來港經營公海遊。

此前曾有報導指出，一些國際郵輪因為當局嚴格防疫，因此不願重返香港市場。

衞生防護中心總監徐樂堅今天在記者會說，過去一週，本地疫情穩定，平均每天有3700例確診，境外移入平均每天為180例，占每天新增確診3%至5%。

新冠肺炎 香港 餐廳 郵輪

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