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金融中心上海陸家嘴 1例無症狀感染者封全區

中央社／ 北京29日電
上海市陸家嘴由於一名短期停留商務人員被驗出COVID-19核酸檢測異常，相關區域今天實施管控措施，展開核酸檢測。歐新社
上海市陸家嘴由於一名短期停留商務人員被驗出COVID-19核酸檢測異常，相關區域今天實施管控措施，展開核酸檢測。歐新社

上海市陸家嘴由於一名短期停留商務人員被驗出COVID-19核酸檢測異常，相關區域今天實施管控措施，展開核酸檢測。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」29日通報，28日新增1例本土無症狀感染者，在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例13例和無症狀感染者8例，均在閉環管控中發現。

有民眾在討論區提問「陸家嘴什麼情況」，官方回應，「接獲外省市協查通報，一短期來滬商務人員返回當地後發現核酸檢測結果異常。根據國家和上海市疫情防控有關規定，對相關區域實施臨時管控措施，對人員和環境進行篩查」。

在陸家嘴地區工作的員工將所收到的大樓管控訊息放上網。訊息顯示，陸家嘴街道範圍內樓宇，展開3天3檢核酸檢測，「今天是第一天，請各樓宇抓緊通知樓內企業，所有人今天要進行核酸檢測」。

訊息強調，陸家嘴區域各辦公樓（商場）工作人員、物業人員等人員，即刻起憑24小時核酸檢測陰性報告進出大樓，「請大家通知所有員工，以免造成不必要的麻煩」。

有員工抱怨，臨時被要求24小時核酸檢測陰性報告才能進去辦公室，若是找不到核酸檢測點、隨申碼未能及時更新，「明天就別上班了」。另有員工無奈地說，怪不得一早老闆就問「你牙刷、牙膏帶了嗎」。

新冠肺炎 上海

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