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中國執行清零方針 發現1例陽性患者全縣管制

中央社／ 北京29日電
圖為北京民眾排隊接受新冠採檢。美聯社
圖為北京民眾排隊接受新冠採檢。美聯社

亞洲多國相繼放寬邊境管制，中國持續推動清零方針。山西陽高縣發現一例COVID-19陽性患者，官方隨即宣布全域靜態管理3天，所有人員非必要不出門，全員核酸檢測。

「陽高發布」官方公眾號29日宣布，陽高縣28日上午接到雲州區疫情協查通報，混採有一試管呈陽性，經過大同市疾控中心專家組會診，判斷為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，現已轉往大同市第四人民醫院救治。

官方決定，29日0時至10月1日晚間12時期間陽高縣全縣實行全域靜態管理。29日下午6時起全縣展開全員核酸檢測，靜態管理期間實施3採3檢，對象包括全縣域內所有居民和外來人員。

所有人員在靜態管理期間非必要不出戶，對所有人員展開核酸檢測。出入轄區道路和交通網站實施管控，嚴防疫情風險外溢，區域內所有客運班線、計程車、公共汽車暫停營運。除了民生保障、物資保供等維護社會基本運行單位外，其他經營場所一律暫停開放或經營。

發現個位數病例後動輒全域管控的案例經常性發生。據央視28日報導，黑龍江嫩江市愛輝區27日發現一例陽性患者後，嫩江市城區28日0時起實行3天靜默管控。

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