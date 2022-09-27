陸民眾外出買糧食稱會傳播「病毒」全被丟 荒唐行徑挨轟：可恥

黑龍江多市爆發新冠肺炎疫情，部分地區實施封控管理。昨日（25日），中國大陸社交平台上傳出一段影片，片中一名防疫人員將市民私下購買的白米、雞蛋直接丟棄到垃圾桶。片段瞬間引起熱議，不少網友直斥有關行為「荒誕」、「浪費糧食可恥」。

網傳影片顯示，一名防疫工作人員將包裝袋剪開，再將袋內的白米全部倒入垃圾桶，之後又將一袋雞蛋搗碎，再丟棄到垃圾桶。

佳木斯市郊區疫情防控指揮部今日（26日）發通報稱，經調查核實，紅旗街道社區工作人員發現有居民未按防控要求私自轉送大米和雞蛋，認為外來物資有傳播病毒的風險，出於提醒居民安全防疫的目的，將大米丟進垃圾桶，將雞蛋搗碎，並拍攝影片。

指揮部已嚴肅批評教育涉事工作人員，並對相關領導啟動追責問責程序。指揮部承諾將舉一反三，認真整改，強化對一線防疫工作人員專業防疫知識技能培訓。

網友說法：「越來越荒唐！」、「浪費糧食天打雷劈。還有一個很多人忘記的常識，人是會餓死的，得新冠卻不一定會死」、「吃太飽了？浪費糧食這不是嗎，外包裝消毒不行嗎？」、「為何不給大米做核酸」、「我真的不理解，疫情三年了，真的沒有一套完善的處理方法嗎，這種事情像是疫情剛開始時候才能發生的」、「這些人把自己最小的權力發揮到最大範圍的為難人」、「藉由「疫情防控」這個藉口，那些人就可以拿著手中的小小的權力繼而無法無天」、「給點權力就覺得自己是天王老子了」、「呵呵，老百姓就是犯法，工作人員就是批評教育，果然大陸特色」、「每次通報模板都懶得變，還真是舉一反三」。

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文章授權轉載自《香港01》