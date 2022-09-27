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局部封控許久 貴陽宣布社會面清零部分鬆綁

中央社／ 北京27日電

局部封控許久的貴州貴陽今天宣布全市實現社會面動態清零，但高風險區繼續封控，執行「足不出戶，上門服務」；中風險區則「足不出區、錯峰取物」；而全市餐廳仍不開放內用。

綜合中國大陸媒體報導，貴陽市疫情防控現場處置省市聯動指揮部今早發布「關於調整貴陽市分級分類疫情防控措施的通告」，指全市疫情防控「取得階段性成效，實現了社會面動態清零，形勢總體平穩可控」，並宣布上述措施。

這項通告宣布，今天凌晨0時起解除雲岩區全區的「臨時靜態管理」。而白雲區、觀山湖區、清鎮市、修文縣、息烽縣、開陽縣、烏當區、貴安新區、貴州雙龍航空港經濟區，實行「常態化疫情防控政策」，逐步有序恢復轄區生產生活秩序。10月底前，居民每3天至少接受1次核酸檢測。

在上述「常態化防控」區之間，人車可有序流動，持72小時核酸檢測陰性證明進入公共場所。區內黨政機關、企事業單位、小區、室外景點、交通場站、農貿市場、商場超市等場所嚴格執行掃碼亮碼通行；恢復公共交通和計程車、網約車、共享單車運行。但餐廳暫不恢復內用，且不舉辦實體大型會議、大型宴席、展覽、廣場舞等聚集性活動。

同時，「常態化防控」區內學校先行開展線上教學，之後逐步有序恢復實體教學；養老院、兒童福利院、監所等機構實行封閉管理；宗教活動場所暫時關閉；不開放影劇院、酒吧、KTV、棋牌室、洗浴場所、游泳館等室內密閉經營場所；博物館、文化館、圖書館、室內體育場館等各類公共文體活動場所暫緩開放。

至於先前疫情較嚴重的雲岩區、南明區、花溪區，通告則宣布按高中低風險區管理。高風險區落實封控措施，嚴格執行「足不出戶，上門服務」；中風險區落實管控措施，嚴格執行「足不出區、錯峰取物」；低風險區採「個人防護、避免聚集」防範措施，人車可有序限流活動，但不能進入高、中風險區和「常態化防控」區。居民外出須憑48小時核酸陰性證明。

同時，這些行政區內學校繼續實行線上授課，學生暫不返校；養老院、兒童福利院、監所等機構實行封閉式管理；醫院、銀行、商超、農貿市場、理髮店、便利店等生活必需場所正常營業，嚴格限制人員聚集；室內各類公共文體活動場所，校外教培機構等場所繼續停業；室外公共場所人員控制在最大容量的50%以內。原則上不開展實體會議和培訓。

此外，貴陽全市嚴格管理人員進出，離開貴陽須持48小時內核酸陰性證明；進入貴陽在完成首檢後，憑始發地48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。同時，持續加強境外輸入疫情防控工作，嚴格全流程閉環管理。

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