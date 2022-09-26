香港放寬海外入境檢疫 燃起對中國鬆綁的期望

香港今天起實施海外入境檢疫「0+3」，英國金融時報報導，這措施燃起外界對中國同樣鬆綁入境檢疫限制的期望，但有分析認為不可基於香港的措施來預測中國的清零防疫政策。

金融時報今天報導，港府23日公布取消海外入境需在酒店隔離後，外界很快將注意力轉移到中國，不禁問「北京願意讓香港放寬防疫政策，對中國大陸的清零政策意味著什麼？」

香港放寬海外入境檢疫，令人對中國很快也放寬入境檢疫限制充滿期望，因入境中國後需集中隔離等措施打擊了中國的經濟，並嚇壞全球投資者。

報導引述全國人大常委譚耀宗表示，香港可以作為重新開放邊境的先導項目，及讓中國大陸當局檢討其影響及相關數據。

譚耀宗又表示，中國的政策在實踐中已經變得更有針對性，放寬防疫限制將會是中國大陸的方向。

報導指出，目前有跡象顯示中國正逐步放寬旅遊限制，並引述一名駐上海的國有企業經理表示，他們被告知明年可以開始申請國外商務旅遊。

不過，有分析認為，對香港重開邊境被視為北京也會立即改變其防疫政策的訊號，要小心解讀。

報導引述美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃延中表示，不可以基於香港所做的來預測中國大陸的清零防疫政策會怎樣。

另有政治評論員相信，明年3月兩會後中國才會放鬆防疫政策。高盛（Goldman Sachs）此前預測，中國最少延至明年第2季才開始逐步重開邊境。

報導引述總部位於北京的策緯（Trivium）咨詢公司分析師Xinran Andy Chen表示，北京知道香港沒有條件維持「清零」政策，包括地區組織動員在社區進行檢測及像中國封城。

他表示，雖然香港放寬海外入境檢疫，但在可見的將來香港與中國大陸之間邊境管制仍然維持現狀。

香港歐洲商務協會（European Chamber of Commerce in Hong Kong）主席戈洛布（Frederik Gollob）表示，香港的做法幾乎是改變遊戲規則，會員都感到欣喜，現在有一個明顯的訊號是推動香港重新開放。

雖然從海外及台灣經機場入境香港，不需再在酒店隔離，但多個商業數據顯示旅客數量不會恢復到疫情前，因為在新措施下，旅客抵港後首3天不可以前往餐廳或酒吧，而且要做檢測。

德國工商會（German Industry and Commerce）高級顧問鄂爾曼（Wolfgang Ehmann）表示，港府也需要解除旅客確診後會被送往政府設施隔離的威脅。海外旅行團及公司也不會立即來港，他們會觀察及視乎情況是否穩定。

香港希望新措施有助吸引國際銀行家來港參加11月舉行的金融峰會，渣打銀行及匯豐銀行高層此前公開答應來港。金融時報曾聯絡多位跨國銀行基金經理，拒絕透露會否派人來港參加會議。

在港的法國外貿銀行（Natixis）高級經濟師Gary Ng表示，香港重新開放邊境可能會對經濟有短期打擊，因為港人紛紛外遊而沒有足夠的旅客入境填補本地消費， 放寬措施不足以使香港經濟從迫在眉睫的衰退中走出來。

報導又指出，以往香港與中國大陸邊境互通支撐了大部份香港的經濟，但現在中國大陸有嚴格防疫限制，很多親政府的商界嘗試說服中國大陸官員，讓其高管較順利進入廣東省。