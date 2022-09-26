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中國因清零反復封控 當局傳聲筒胡錫進也凍未條

中央社／ 台北26日電
環球時報前總編輯胡錫進。 聯合報系資料照片／特派記者陳言喬攝影
環球時報前總編輯胡錫進。 聯合報系資料照片／特派記者陳言喬攝影

中國當前仍採封控與貫徹清零遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，如此已損及經濟民生且民怨益增，向來是當局傳聲筒的環球時報前總編輯胡錫進也發文說，越來越多人感覺受不了了。

胡錫進昨天在微博發文指出，他對於中國的防疫之道是否該走向「放開」感到困惑，因為無法判斷「放開」的利弊孰輕孰重。

他說，外國走上放開這條路是不得已的，美歐控制不住疫情，在付出巨大代價後率先走上那條路，最後裹挾日韓那樣的亞洲社會。

胡錫進表示，中國是唯一有選擇的社會，「但我們抗疫的確付出了經濟代價。現在越來越多的人對反復『靜態管理』感覺受不了了。」

他說，中國需要非常理性的研判計算。專家們要站出來說話，國家應組織相關的全面研究，並向公眾透明放開或堅持不放開，對國家的整體利弊是什麼，民眾要相信國家，「國家也要相信民眾的覺悟」。

此前，他24日的微博發文也談到防疫，並說誠懇希望專家多發聲，相信有著如此同樣期待的人很普遍，同時也希望那些專家們所在的機構，不要限制他們的發聲。

胡錫進還呼籲小粉紅高抬貴手，不要給表達專業意見看法的專家貼標籤、施加壓力，那些壓力會傳導至專家所在機構甚至上級單位，形成最終不利專家繼續發聲的行政環境。

他說，防疫是當下中國超級重要並牽動全域的公共事項，大家根本利益是一致的，這當中弄得輿論尖銳對立，造成說話「很敏感」是不應該的。

胡錫進這兩則就當前中國防疫的發文，中國網友回應：「老胡，你沒有明確的觀點可以不說，東說一下，西說一下，都成了你的伎倆了，太沒意思了，不說話，也不會有人當你是啞巴啊。」

也有網友說：「沒有該不該放開這個問題，只有什麼時候放開這個問題，歷史已經證明人定勝天是沒有好下場的」、「其實你心裡早就有了答案，只是不敢說罷了」、「沒被病毒弄死，快被防疫餓死。」

新冠肺炎 胡錫進

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