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專家：疫情未反彈 香港兩週後可免居家隔離

中央社／ 香港26日電

香港今天起對海外及台灣來港人士實施「0+3」檢疫安排，有醫學專家說，如果2至3週後疫情沒有反彈，可以實施「0+0」入境安排。

官方香港電台報導，港府專家顧問、香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今天接受該台訪問時表示支持政府實施「0+3」檢疫安排，強調當中有科學理據支持，主因是海外移入確診個案占整體比率很少。

他表示，2至3週後，若疫情沒有反彈，當局便可推出「0+0」檢疫安排。

今年初起，香港爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第五波疫情，由於情況嚴重，當局一直採取十分嚴格的防疫措施，包括強制入境者接受酒店隔離。

上月起，當局放寬海外及台灣人士的入境檢疫至「3+4」天，也就是3天在指定檢疫酒店接受強制隔離，不得與外界接觸，其後接受4天居家或在自選酒店進行醫學監察，期間可外出，活動範圍受限，同時要接受核酸檢測。

當局今天起將入境防疫限制放寬至「0+3」，即不用酒店強制隔離，只有3天醫學監測。

香港社會各界、尤其是商界期待當局完全放寬經機場入境者的檢疫要求，只需要接受核酸檢測即可。

新冠肺炎 香港 居家隔離

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