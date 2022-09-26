中國防疫造假 石家莊市實驗室隱匿核酸檢測結果

中國官媒新華社等媒體24日報導，有關單位抽查核酸檢測機構發現，位於河北石家莊市的實驗室沒上報一管20：1混管陽性樣本，導致9月21日當地爆發社區傳播。

報導指出，據石家莊市公安局24日通報，鑒於石家莊市裕華區近期連續發生疫情且源頭不明，石家莊市衛健委、市公安局等部門找來相關專業專家，督察檢查全市核酸檢測機構。

經逐一篩檢發現，石家莊和合醫學檢驗實驗室9月14日並未上報，裕華區陽光361社區的核酸檢測，有個20：1的混管陽性樣本，導致管控不及，造成9月21日出現社區傳播，實驗室涉嫌違法犯罪，石家莊警方立案偵辦。

出事的和合診斷集團並非首次出事，之前安徽合肥市疫情防控應急指揮部即曾警告合肥和合醫學檢驗實驗室及合肥諾為爾醫學檢驗實驗室，並下令暫停合作。合肥和合醫學檢驗實驗室就是和合診斷子公司。

中國執行全員檢測而遭披露結果不實的爭議屢有所聞，石家莊市的案例則是最新一起。之前北京公安局官方微博「平安北京」今年5月29日通報，28日發現「北京中同藍博醫學檢驗實驗室」在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪。

警方另於5月25日通報，「北京金准醫學檢驗實驗室有限公司」從4月25日起違規將多區採集的「5混1」、「10混1」核酸樣本，採用多管混檢的方式進行檢測，「人為稀釋樣本，影響檢測結果準確性」。

結果包括公司的法定代表人在內，因遭控涉嫌妨害傳染病防治罪，一共17人被刑事拘留。

另5月21日「北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司」則以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，6人被刑事拘留。這家公司被監督員發現原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，也就是「沒檢測就出結果」。

另據香港南華早報昨天報導，今年5月初，不少上海市民接獲上海中科潤達精准醫學檢驗有限公司的陽性檢測通知，隨後至醫院檢測卻告知是沒染疫的陰性。