港澳防疫政策不同 專家：北京因應兩地經濟模式

香港及澳門近日公布恢復經濟措施，香港大幅鬆綁經機場入境檢疫，澳門則獲北京中央政府批准恢復赴澳旅行團。有專家表示，相信中國大陸因應港澳不同經濟模式而調控防疫政策。

港府23日公布，26日起實施從海外及台灣經機場入境檢疫「0+3」措施，即不需在酒店隔離，只需家居醫學監測3天，期間可外出。

澳門政府24日公布，經與中央港澳工作領導小組組長韓正等官員舉行視訊會議後，北京中央決定恢復赴澳門旅行團及電子簽註，預料最快10月底、11月初落實，先恢復4省1市赴澳門旅行團。

香港大幅放寬海外入境檢疫，被認為是採取「與病毒共存」政策，放寬入境檢疫也被視為獲北京中央允許。

中國國務院港澳辦副主任黃柳權日前表示，港府多次強調接軌世界與和中國大陸通關並不矛盾，港府因應時勢調整防疫措施無可厚非，不需過度解讀。

澳門特首賀一誠24日則是表示，澳門的防疫工作與北京中央策略一致，與韓正的會議未有商討放寬防疫措施。

對於香港及澳門的防疫政策不同，香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波25日接受中央社電訪時表示，相信中國大陸視乎港澳不同經濟模式而調控防疫政策。

李兆波表示，香港一向是國際金融中心，外向型經濟，也是中國大陸與外地聯繫的重要窗口，相信中國大陸明白到若香港不再對外開放，經濟會進一步受打擊，人才也會進一步外流，因此容許香港防疫政策與中國大陸不一致。

反觀澳門經濟如旅遊業及娛樂事業一向較依賴中國大陸旅客，若不再恢復中國大陸旅客赴澳，也會令澳門經濟雪上加霜。

香港經濟過去多年依賴中國大陸自由行，北京中央恢復赴澳旅行團同時，並沒有恢復赴港旅行團。

李兆波表示，中國大陸正堅持「動態清零」，而香港大幅放寬海外入境檢疫措施，若恢復赴港旅行團，恐會增加病毒傳入中國大陸的風險，也因此澳門目前不放寬港人入澳後需隔離檢疫的措施。

他又表示，香港商界也知道依賴中國大陸自由行非長遠辦法，現時沒有中國大陸自由行，反而可讓商界調整經營模式。

隨著港府大幅鬆綁海外入境檢疫措施，要求港府放寬社交距離措施的聲音越來越強烈。目前社交距離措施規定餐飲處所每檯（桌）最多8人，不可舉行超過120人宴會，酒吧每檯最多4人並有營業時間限制。

香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢25日在其臉書發文，指「疫情已趨穩定，保守的防疫政策，已不合時宜」。

他表示，放寬入境檢疫措施是復常一大進展，但如果不盡快放寬社交距離和食肆防疫限制，便會有後遺症。因為訪港遊客多是短途客，如果不可以到餐廳或其他消費場所，來港旅遊的吸引力會大大減少。

香港市民因抗疫疲勞會紛紛離港報復式旅遊，留港消費市民減少，如果沒有旅客在港消費補充這個缺口，零售業及食肆會雪上加霜，同時放寬社交距離才可幫到香港民生經濟。

香港迎接放寬海外入境檢疫前夕，在25日只新增3897例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，數目持續下降。