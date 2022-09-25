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港醫衛局長：難列0+0時間表 抗疫不穩路毀人亡

中央社／ 台北25日電
香港26日起實施機場入境檢疫「0+3」措施，香港醫務衛生局局長盧寵茂今天表示，難列明實施「0+0」，即完全入境免檢疫的時間表及條件，並指抗疫要穩陣，否則會「路毀人亡」。 法新社
香港26日起實施機場入境檢疫「0+3」措施，香港醫務衛生局局長盧寵茂今天表示，難列明實施「0+0」，即完全入境免檢疫的時間表及條件，並指抗疫要穩陣，否則會「路毀人亡」。 法新社

香港26日起實施機場入境檢疫「0+3」措施，香港醫務衛生局局長盧寵茂今天表示，難列明實施「0+0」，即完全入境免檢疫的時間表及條件，並指抗疫要穩陣，否則會「路毀人亡」。

綜合港媒今天報導，盧寵茂接受無線電視訪問時作出上述表示。

香港9月26日起實施從海外及台灣經機場入境檢疫「0+3」措施，即毋須再在酒店檢疫，改為居家醫學監測3天，期間無確診可上班上學，但不可以去餐廳酒吧等場所。

不少香港市民及商界關注港府何時實施「0+0」，令香港全面復常。

盧寵茂表示，現階段不調整至「0+0」是因為數據顯示不合適，現時社區檢測到陽性比率大約1%，但從外地來港旅客檢測到陽性比率有3%，而且外國有很多新的變種病毒。

被問到是不是永遠都不能實施「0+0」，盧寵茂說，「可能在一個月、兩個月後，這個比率會否繼續下降；另一個很決定的因素，就是我們的疫苗接種率能否繼續上升，能夠保障我們的醫療系統。」

他表示，雖然社區感染病例下降，但輸入病例會隨入境檢疫政策改變而上升，一旦改為「0+0」，輸入病例可能會增加2倍、3倍、4倍，甚至10倍。

對於為何不能像上屆政府提出「復常路線圖」，盧寵茂表示，變數太多、有難度，強調要記住今年初第5波嚴峻的疫情，並指香港政府作為「總工程師」，帶著700萬人走抗疫路，必須確定這條路穩妥，不會「路毀人亡」。

不過，他表示，隨著香港確診病例下降，公立醫院非緊急服務快將恢復至正常的八成，有空間放寬社交距離措施。至於是否當10月5日此輪社交距離措施期限屆滿時放寬，他表示會盡快做。

今年2月當香港單日新增確診病例達6000多例時，盧寵茂曾稱「跟病毒共存，等於共赴黃泉」。近日政府鬆綁入境檢疫限制，他昔日的言論再被提起，更被質疑與現在政府的做法有矛盾。

盧寵茂表示，現時很多情況已改變，如疫苗接種率提升，醫療系統承受能力加強等，「但確實有很多我們的長者已經離世了，你可以問問那9000多人（COVID-19確診死者）現在去了哪裡。」

他又表示，不認為放寬機場入境檢疫措施會影響跟中國大陸通關，過去2周內3萬人次從香港到中國大陸，檢疫後陽性比率只有0.5%。

另外，全國人大常委譚耀宗出席另一場合時表示，香港放寬機場入境檢疫措施符合市民期望，又指與內地商討免檢疫通關沒牴觸，「因內地官員有說過，對外方面香港特區政府可處理，至於內地通關一定要與內地商量好。」

新冠肺炎 香港

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