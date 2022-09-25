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中國疫情透過火車傳播 近日波及3省10病例

中央社／ 台北25日電

中國24日新增760例本土COVID-19病例，近期疫情透過火車傳播案例增多，一列自青海西寧至山東青島的列車，至少涉及山東、江蘇、湖北3省，關聯已逾10病例。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，24日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共936例（含確診與無症狀感染者），其中本土760例、境外移入176例。

其中新增本土確診159例，主要包括貴州86例、四川40例、黑龍江11例、西藏8例、廣東6例等。另本土無症狀感染601例，主要為寧夏171例、黑龍江163例、西藏103例、貴州94例等。

黑龍江省近日本土疫情升溫，其中佳木斯市24日無症狀感染計89例，近一週以來累計報告本土感染者逾450例。佳木斯市本輪疫情始於9月18日，病毒為Omicron變異株BA.5.2，疫情已波及多個小區，防控形勢十分嚴峻。

除了個別省市外，中國疫情近期透過火車傳播案例增多，其中從青海西寧始發，終點站為山東青島的Z274次火車，近日乘客關聯病例逾10例，涉及山東、江蘇、湖北等，多地已發布緊急提醒，排查乘坐過相關時段Z274次列車人員，要求立即報備。

Z274次列車由西寧站始發，終到青島站，運行時間30小時8分，途經青海、甘肅、陜西、河南、江蘇、山東等多省，共17站。

此外，中國官方持續高調公布民間疫情防控違規行為，山東東明縣一位民眾，隱瞞行程舉行婚禮，導致逾170人被隔離，隨後還被公安以涉嫌妨害傳染病防治罪刑事拘留。

另據河北省石家莊市公安局通報，一家醫學檢驗實驗室檢出混管陽性未上報，造成9月21日出現社區傳播，警方以涉嫌違法犯罪立案偵查。

中國衛健委公布，截至目前全國累計報告確診病例24萬9389例，累計追蹤到密切接觸者高達591萬8762人，尚在醫學觀察的密切接觸者13萬1631人。

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