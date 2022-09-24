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香港暫停每日疫情記者會 張竹君坦言清零難

中央社／ 台北24日電
香港迪士尼樂園。 示意圖／歐新社
香港迪士尼樂園。 示意圖／歐新社

因為疫情趨緩，香港政府明天起暫停舉行每日疫情記者會，過去2年多來的主持人張竹君醫師今天在最後一場記者會坦言，香港是對外的地方，目前單日新增仍有幾千例，確診「去到零」機會較小。

綜合香港電台、商業電台報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在疫情記者會通報，新增5190例COVID-19確診病例，其中本土佔5038例，過去24小時有7名確診病患死亡。

衞生防護中心明天起暫停每日疫情記者會。張竹君說，目前疫情開始回穩，因此調整策略，當局會以新聞稿形式公布每日個案數字，以及在網站更新資料。

當被問到COVID-19是否會變成風土病（地方性流行病），張竹君坦言要看全球疫情發展，因為香港是一個對外的地方，目前單日新增個案仍有幾千例，確診「去到零」機會較小，要全世界終結個案才有這種可能。因此根據現在觀察，COVID-19可能會與人們共存。

她說，目前難以估計往後疫情趨勢，之前趨勢是慢慢向下，相信仍有反彈機會，但希望反彈幅度不多。香港不少人已完成接種疫苗，又或曾經感染，社區有一定免疫力，期望重症及死亡個案不會處於高位。

張竹君表示，希望今天是最後一場疫情記者會，感謝市民兩年多以來的忍耐，以及對各種防疫措施的合作。希望市民繼續遵守防疫措施，包括按指示上報確診、進行隔離等。她最後婉拒發表個人感言。

張竹君今天告別疫情記者會後，許多市民在社群發文表示感謝，恭喜她可以休息回到正常工作崗位。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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