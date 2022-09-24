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黑龍江疫情復燃 陸專家稱今冬恐爆第6波大流行

中央社／ 台灣24日電

中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）918例，本土佔753例。專家分析，今冬可能爆發第6波大流行，當局另通報，黑龍江省染疫數又激增。

中國衛健委上午通報，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例188例，其中境外輸入病例59例，本土129例中，四川51例，貴州32例，黑龍江21例，西藏11例等。

新增無症狀感染者730例，其中境外輸入106例，本土624例中，黑龍江209例，寧夏121例，西藏111例，貴州70例，四川51例等。

香港網路媒體01今天報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發文，研判今冬疫情可能朝3個方向發展，最有可能就是全球爆發第6波大流行，機率超過50%。

他說，這是基於以下3個因素的綜合判斷，首先是當前的全球疫情依然沒有趨緩；因即將入冬，即使沒有產生新的變異毒株，僅人員聚集和流動，加上冬季的天候，就足以推向新一波大流行。

還有就是根據過去近3年病毒變異的態勢分析，尚不能排除出現新變異毒株的可能。

儘管如此，吳尊友估計，今冬疫情不致造成死亡人數驟增，因全球疫苗接種率不斷提高，孱弱者已於前5波疫情染疫死，藉由過去的疫情防控以取得遏止病毒蔓延的經驗，加上新治療藥物應用，衛生系統更有能力因應。

此外，黑龍江省疫情捲土重來，中國媒體澎湃新聞今天報導，黑河市愛輝區的最新疫情由境外輸入的Omicron所致，病毒隱匿性強且傳播速度快，目前黑河市已發現多條傳播鏈。

截至9月23日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬9172例，尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬2392例（境外輸入765例）。

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