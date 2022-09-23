兩地強制集中隔離收費 中國輿論反彈

（德國之聲中文網）中國重慶及雲南兩部分地區本週先後公告，將針對因政府防疫而被強制集中隔離的民眾收取食宿等相關費用，若拒絕支付將追究法律責任。

根據中國多家媒體報導，中國共產黨重慶市長壽區委宣傳部的官方微信公眾號「長壽發布」週三（9月21日）發布一則落款時間為9月20日的通告。該通告指，「鑑於當前疫情防控形勢嚴峻復雜，為加強集中隔離點規範管」，經長壽區新冠肺炎疫情防控領導小組研究，決定對在長壽區集中隔離醫學觀察的人員，在集中隔離期間收取一定的食宿費用。」

根據該通告，自9月21日零時起，在重慶長壽區晏家二期公租房隔離點每人每天收費300元人民幣，含餐費60元；在隔離酒店，按徵用酒店協議的客房價格進行收取，餐費每人每天60元。入住時由所在隔離點（酒店）一次性進行預收，解除隔離時進行統一結算。

通告寫道，「為體現疫情防控人文關懷」符合部分條件人員可以申請減免隔離期間食宿費用，包括擁有長壽區戶籍人員、在該區實際工作並繳納社保的人員、在該區購房或實際居住並能提供居住證的人員、醫生、在該區就讀的學生等其他經認定可實行費用減免的人員。

除了重慶市長壽區，雲南省鎮雄縣也跟進類似政策。當地官方微信公眾號「微鎮雄」9月22日發布消息指，鎮雄縣融媒體中心日前自鎮雄縣新冠肺炎疫情防控指揮部獲悉，從9月21日零時起，鎮雄決定對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理。

在陽光留觀點、縣二院留觀點、五德養老院留觀點、赤水源集中隔離點，每人每天收取100元人民幣；在斯威特賓館、安曼賓館等城區集中隔離場所，每人每天150元；其餘各鄉鎮集中隔離場所，每人每天不收取超過150元。所有被隔離人員在入住時須現場一次性支付，且會開具發票。

重慶市長壽區與雲南省鎮雄縣兩地的通告接指，集中隔離人員若拒不支付費用、提交虛假證明材料等，將交由公安部門「依法依規追究法律責任。」

輿論反彈

兩地針對強制集中隔離民眾開始收費的消息傳出後，引發中國部分輿論反彈。「香港01」9月23日刊載一篇署名杭子牙的評論文章，質疑該政策是因地方財政出現困難才會出台。

文章寫道，「一般認為與疫情防控和經濟下行導致的財政困境密不可分」，過去三年的疫情與嚴密防控極大地增加了地方財政負擔，也嚴重影響經濟發展，再加上宏觀經濟環境不好，房地產等產業基本停滯，很多地方財政面臨極大壓力，並指「疫情防控是政府責任，把這個成本轉移到被隔離人員頭上，無論如何在道義上都是說不過去的。」

在中國社交平台微博上，帳號名為「葉艾茂」的中國網民發文表示，「隔離收費100-300元，小聲地替網友問問，到底是財政吃不消了，還是想把隔離做成生意？」。另一名帳號為「ZJK」的網民則批評，「說是搶錢也不為過，強買強賣。集中隔離並非自願」。帳號名為「以長黑迄」的網民則在有關新聞下方表示，「每人每天100，我一天還掙不到100」。

除了認為不合理，也有網民引述中國法律，質疑地方有關政策並不合法。中國將新冠肺炎納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。根據該法第41條雖然規範，「對已經發生甲類傳染病病例的場所或者該場所內的特定區域的人員，所在地的縣級以上地方人民政府可以實施隔離措施」，但也寫明「在隔離期間，實施隔離措施的人民政府應當對被隔離人員提供生活保障。」

二十大在即「清零」繼續

中國官方持續堅持「動態清零」政策，尤其中共二十大即將於10月16日在北京召開，各地方當局的疫情防控壓力也跟著倍增。

根據中國國家衛健委官網，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團週四（22日）新增748宗本土確診病例（含627例無症狀感染者），黑龍江、西藏、四川、貴州等是確診人數最多的地區。

北京本月初爆發多所院校群聚感染，北京市政府11日宣布，凡進京者抵京後7日內不得聚餐、聚會，同時需3日2檢。根據北京市衛健委，北京22日新增2例本土確診病例（均為隔離觀察人員），無新增疑似病例和無症狀感染者。

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