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何時能恢復正常生活？ 陸疾控中心：最後10％疫苗是關鍵

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
圖為上海市奉賢區一處衛生服務中心早前為年長者接種新冠疫苗。中新社
圖為上海市奉賢區一處衛生服務中心早前為年長者接種新冠疫苗。中新社

台灣十月十三日起，入境防疫就將改為「○加七」。對於大陸民眾何時能恢復正常生活？中國疾控中心指出，疫苗是結束新冠大流行的關鍵因素，需要為「最後百分之十」人群的疫苗接種付出努力，適時接種第二劑加強針（第四劑疫苗）。

據財新網報導，由中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟等人於近期在「中國疾病預防控制中心周報」發布的報告稱，因SARS-CoV-2不適合從自然感染獲得群體免疫力，因此每個人都需要通過接種疫苗來獲得個體保護。有效的人群免疫力必須「逐人建立」，直到所有人都得到保護。

報告稱，這對人口眾多的國家來說是一項艱巨的任務。現在最緊迫、最關鍵的問題是：「最後百分之十人口的新冠疫苗接種」。因為「最後的百分之十」其中有許多是老年人，一旦感染將承受巨大痛苦。

儘管中國疾控中心認為，要恢復正常生活，關鍵是為「最後百分之十」的民眾完成疫苗接種。但目前大陸防疫已非科學問題，而是政治問題。大陸各地即便無嚴重疫情，迄今依然動輒實施「靜態管理」，嚴格限制人員移動。

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