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香港最快下周公布放寬入境檢疫政策 「3+4」改「0+7」安排

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
香港政府正研究放寬入境檢疫政策，最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」，最快10月初推行。（新華網）
香港政府正研究放寬入境檢疫政策，最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」，最快10月初推行。（新華網）

香港01消息，隨著香港疫情回穩，確診個案由本月初曾破萬宗，大幅回落至過去兩日均在五千多宗水準，香港政府正研究放寬入境檢疫政策，最快下周公布將現時「3+4」改為「0+7」安排，預計最快10月初推行。

香港政府正規劃入境檢疫「0+7」安排，即全面取消酒店檢疫要求，旅客只需接受7天的家居隔離監察，亦正研究可否取消上機前需做核酸檢測的規定，但入境後的核酸檢測則會保留。

據報導，香港政府最快下周公布逐步放寬入境檢疫要求的詳情，料最快下月初推行「0+7」安排，全面取消實施已久的酒店隔離檢疫，旅客入境後只需7日家居檢疫監測。香港政府亦研究取消旅客上機時要提供核酸檢測陰性結果安排，只需抵港時在機場做檢測，至於可否不用在機場等候檢測結果，則未有最後定案。

香港疫情近日回穩，除了確診個案減少，新冠患者留院人數及每日新增入院個案亦由高位回落，香港特首李家超日前指出，各部門正積極研究調整抵港檢疫要求，將盡快對外公佈。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦多次在疫情記者會上表示，有空間調整入境或社交距離措施，香港政府正不斷檢視數字及措施，具體方案在考慮中。

新冠肺炎 香港

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