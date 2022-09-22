過度防疫學生反鐵桶管理 「遼寧別開學」呼聲漲

中國21日新增626例本土COVID-19病例，疫情雖略緩但持續嚴格防疫，隨進入開學季但網路上「遼寧別開學」呼聲高漲，指只能在寢室上網課，且外賣快遞不通等，群起反對「鐵桶化管理」。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，22日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共775例（含確診與無症狀感染者），其中本土626例、境外移入149例。

其中新增本土確診114例，主要包括貴州42例、四川41例、西藏13例、黑龍江7例、寧夏4例等。另本土無症狀感染512例，主要為西藏143例、貴州134例、黑龍江109例、四川26例等。

21日疫情發展有緊縮也有鬆綁，寧夏銀川市檢出2名移入性核酸檢測陽性人員，對電影院、酒吧等密閉空間公共場所臨時關閉。另海南三亞市通告，全市旅遊景區有序恢復開放，全面落實限流50％等防控措施。

雖然整體來看本土感染人數略有緩和，但因十一中國國慶長假及中共20大將在10月16日召開，各地政府仍嚴加防控，例如北京市朝陽區21日表示需守好國慶假期前後疫情防控「安全線」，以實際行動迎接黨的20大勝利召開。

另遼寧省政府也表示，為切實鞏固來之不易的疫情防控成果，倡導群眾就地過節，假日期間非必要不跨市出行，並切實做好各級各類學校疫情防控工作。

但中國疫情防控恐過了頭，近日中國社群平台上「遼寧別開學」呼聲高漲。

有學生近日留言指遼寧省教育當局要求114所高校百萬學生十月一日前全部返校，有的學校甚至17日發出通知，19日就要學生到校，不顧學生臨時買票的困難以及集中出行的風險，要求幫幫遼寧大學生。

學生表示抗拒的不是上學，而是鐵桶化管理，明明身在學校卻只能在寢室上網課，外賣快遞不通，物價還瘋漲，好久不能出門，不能洗澡等等。

而網友們也詢問為何要採「閃電式的報復性開學」，十一長假準備把學生關在學校，到底是去上學還是坐牢？此事引發關注。

另外在香港方面，21日公布新增5687例確診，當中5541例屬本土感染，香港當局表示，疫情有回穩跡象，有空間調整入境或社交距離措施。

至於澳門21日公布新增4例移入性無症狀感染個案，分別由越南、英國等入境，列為無症狀感染者。澳門累計有793例確診及1601例無症狀感染個案。