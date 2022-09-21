中國力推清零防疫 民眾無奈配合政策

中國官方推行COVID-19疫情清零政策，嚴格控管國民或外地旅客入境各個環節，頻繁執行核酸檢測、要求個人資料刊載。民眾說，擾民卻不得不配合，「既定政策不好多說」。

乘客在飛往北京前，必須於出發地先填妥健康申報，班機座位是必備資料，以利發現陽性感染者時可輕易找出鄰近乘客。以北京首都國際機場為例，現場工作人員在乘客下機後會指引使用機器印出小紙條，數字條碼記載了所有個人資料，方便接下來核酸檢測作業可以在最短時間內登載資料。

所有乘客必須在入境海關前先接受核酸檢測，以拭咽喉方式採樣，採檢完成後才得以過海關、提領行李。入境後會被安排搭上轉運大巴士，隨機分派前往隔離酒店，前前後後耗時數個小時。

一名來自上海市的民眾告訴中央社，從班機落地到踏入隔離酒店花5個小時算是「很快」了，花上7個或8個小時也有人遇過；隨機分派隔離酒店就像開「盲盒」，未能自行選擇什麼品質或價位的隔離酒店，遇到狀況稍差的隔離酒店，有人就會笑說「運氣真差」。

一名來自浙江省的民眾說，官方清零政策造成很多生活上的不方便，到哪裡都必須配合檢測、掃碼，「不過這是既定政策不好多說，只能配合」。他指出，官方防疫步調看似有逐漸放寬跡象，現在隔離天數大幅縮短了，以這樣的節奏來看，初判明年可以更寬些。

這名從事行銷的民眾日前甫到台灣出差，他認為，台灣防疫隔離政策放寬為「3+4」，這是視病毒變種適時調整的結果，「台灣本來也很想清零，後來終於意識到要務實一些」，在台灣配合防疫的生活確實較在大陸輕鬆多了。

他說，中國官方嚴格執行清零政策有些考量基礎，人口多、密度高、老年人身體較弱等等，都是官方不能輕言放手的原因，否則大範圍感染恐讓醫療體系癱瘓、社會成本高漲，配合清零政策的生活有很多限制，不過就辛苦這一段時間，「相信會慢慢放寬的」。