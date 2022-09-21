中國硬拚清零 仍20省通報新增病例

中央社／ 台北21日電

中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）747例，本土佔608例，據中國媒體報導，中國雖硬拚清零，但仍有20省通報新增染疫者，累計全中國被列為中高風險地區達1512個。

中國衛健委官網上午通報，20日零至24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診166例，其中境外輸入43例。在本土123例中，貴州57例，四川28例，西藏13例，黑龍江9例等。

新增無症狀感染者581例，境外輸入96例，本土485例中，西藏155例，貴州131例，黑龍江102例，四川27例，新疆11例，廣西10例等。

中國當局持續硬拚清零，廣州市的荔灣、海珠、越秀區從即日起展開全員核酸檢測，號稱全球零售業重鎮的浙江義烏市更頒布新政策，賞人民幣5000元（約新台幣2萬2300元）給主動通報為密切接觸者的民眾。

義烏市防疫部門指出，有關人士在獲知7天內曾與染疫者接觸後，須於15分鐘內致電或向鎮街指揮部主動報告，並在原地等候防疫人員處置，不可外出接觸他人。

經防疫部門確認屬實，當事人被判定為密切接觸者，即獲獎勵5000元，其他人提供上述密接者線索，經查證屬實，也可拿5000元，但同一密接人員訊息僅獎勵首個報告者，不重複獎勵。

儘管中國力拚貫徹清零，財新網報導，仍有20省通報新增病例。另據北京日報報導，目前全中國各地共有1512個區域劃分為中高風險區（796+716），最多的是貴州275（80+195）個，新疆238個（121+116），江西184個（90+94），四川172個（65+107）等。

同樣根據衛健委通報，截至20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬8644例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬5528例（境外輸入766例）。

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