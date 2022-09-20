拉薩封城逾月 居民罕見網路發聲求援

西藏首府拉薩因疫情已封城超過1個月，美國紐約時報報導，在防控措施沒有放鬆的跡象下，常常受恐嚇而不敢發聲的拉薩居民，最近紛紛在網路發出求救聲音，顯示當地情況已令人十分絕望。

紐約時報今天報導，拉薩人口近90萬，其中約70%是藏族人，8月8日發現少數COVID-19確診病例後，拉薩下令封鎖部分地區，防疫措施很快擴大到全市。

今年上海和成都等大城市封城，獲陸媒大幅報導，相比之下，如拉薩這些偏遠城市，沒有得到很大的關注。

報導指出，由於防控措施仍沒有放鬆跡象，許多居民以往常常因受恐嚇而不敢發聲，最近則透過網路，希望外界關注他們的困境。

有些人將他們的遭遇發送到官方媒體的帳號，希望官媒加以報導；也有人加入不相關的熱搜標籤，例如某知名演員被指控嫖娼，以吸引外界注意。

一些藏族居民更在抖音上分享藏語影片，據「西藏行動中心」（Tibet Action Institute）的翻譯，居民在影片中表示無法工作或支付房租；一名男子在車裡對著手機拍攝，說他已經在車裡睡了一個月了。

西藏行動中心主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）說，之前西藏人的訊息寥寥無幾，但本週突然如潮水般湧來，令她震驚。

她說，「這是從內部發出的直接呼救，我們再也看不到了」「所以我們知道他們正處於崩潰」。

不過，一些影片已被刪除，包括一名女子擔心她的食物即將吃完，懇求回家的影片。她強調自己並非抗議。

報導表示，拉薩的清零措施同樣影響當地的漢族人。30歲的溫燕（譯音）說，她和男友及4名室友雖然病毒檢測結果是陰性，但也需要集中隔離，登上救護車後3小時才被送到隔離中心，而這隔離中心是一個未完工的公寓大樓，洗手間浸滿水。

溫燕說，他們沒有東西吃，一名工作人員指因他們來得太晚。午夜時她男友和另一名男子因索取食物而與工作人員發生衝突，並遭到毆打。

溫燕在微博上載隔離遭遇的相片，被轉發數千次。第二天隔離機構官員要求她刪除照片，但她拒絕。

她說，「如果這些帖子消失了，就沒人關心了」，「我不會刪的，因為它們都是真的」。

報導表示，位於新疆西北部的伊寧市自8月初以來一直處於封城狀態。當地是許多維吾爾人的聚居地，居民的困境基本上不為人知。

最近社群媒體也出現了伊寧市居民鋪天蓋地的求援，有居民說缺乏食物和衛生用品。

兩名孩子的母親哈利帕表示，官員最近幾天送來了肉和饢（naan），是她3週以來第一次吃肉，但仍然無法買水果。兩個孩子本月都發燒，她擔心孩子缺乏營養。

伊寧市官方曾表示當地正在逐步重新開放，但哈利帕說，沒有跡象顯示她公寓大樓的鋼鎖會被拆除。

報導表示，雖然越來越多坐困愁城的故事在網路上出現，但當局的打壓也在增加。

如此前山東當局通報拘留一名男子，因他在小區的聊天群中分享了官方電視台的直播連結，並留言敦促民眾要求援。