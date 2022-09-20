放寬入境限制 中共官方顧慮仍多

中國什麼時候才會取消清零政策？據路透社報導，中國政府19日宣布，打算對外國旅客取消部分限制，但並未說明更多細節。但同時，由於中國境內首度傳出猴痘確診，官方再呼籲民眾不要與外國人接觸，反而讓旅居中國的外國民眾不滿，也凸顯中國防疫在開放與清零之間的抉擇。

徵求邊境開放意見

根據《路透社》報導，中國文化與旅遊部19日在網站上表示，為貫徹落實《國務院關於支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》等相關要求，促進邊境旅遊發展並加強管理，該部會同外交部、公安部、海關總署和移民局等部門研究起草了《邊境旅遊管理辦法（修訂征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。

《旅遊部網站》的公告表示，相關意見29日前可以透過傳真、電子信箱與寄信的方式向他們反應。目前公開的草案第2條表示，《辦法》所稱邊境旅遊，是指符合條件的旅行社，採取「團隊方式」從「指定的邊境口岸」出入境，在雙方政府商定的邊境區域和期限內進行的旅遊活動。

中國文化與旅遊部說明，國務院雖然已取消「邊境旅遊項目審批」，將審查旅行社經營的資格下放至省級單位。但在具體操作中，因邊境旅遊合作協議簽訂、口岸開放、聯檢設施和人員配備等外交、邊防事宜均涉及中央事權，導致政策在一些地區無法落地，邊境旅遊處於停滯狀態。

清零但漸往開放移動

《路透社》指出，中國未來將有機會有限度地開放外國觀光客入境，但只能在規定的地方活動，限制依舊嚴格，尚未完全解除管制。《彭博》也提到，中國由於境內首度傳出猴痘確診個案，官員還在微博上要求民眾不要與外國人有皮膚接觸，引發境內旅華外國人高度不滿。

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