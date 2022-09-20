陸硬拚清零 老婦下跪求就醫、民眾困隔離巴士

中國大陸貴州隔離巴士翻車造成27死掀民怨尚未平息，近日網路廣傳的影音，包括老婦跪求就醫及民眾受困隔離巴士7小時哭求上廁所，又使當局成了眾矢之的，凸顯主政者只顧清零不顧百姓死活。

YouTube頻道「近觀上海」19日上傳長度4分14秒影音：「這個防疫到底要管控到什麼時候？還讓不讓老百姓活了？」

畫面中有個老婦哭訴，腿浮腫走路難又小便難，肚子脹得難受必須外出看診，求居委會打開鐵門放行，說到激動處，這位白髮蒼蒼的老婦甚至向把守大門的黑髮小伙子下跪。

不過居委會人等堅守無差別封控，冷言冷語回答苦苦哀求的老婦：「不好出去，看毛病的人多，看毛病前兩天三百四百張呢…我不去承擔這個責任…我放她出去，要闖禍的。」

另一段記錄民眾受困隔離巴士的影音，長度約莫1分鐘，也是於19日上傳，但掛載YouTube「巡山的Jade」頻道。

上傳者指出：「大概翻譯一下：『我們今天非常配合防疫工作，然後在車上困了七個小時了，大家要上廁所，現在把人關在車上不準我們下車，小朋友一直在鬧，老年人上廁所沒得辦法。把我們停在這裡一兩個小時，不管我們。』」

畫面中一群受困巴士裡穿著隔離衣的民眾，還有人懷裡抱著小孩，不分男女拍打車廂與車窗，哭喊著要下車上廁所。

上述影音網路廣傳前，中國貴州的黔南州18日凌晨發生巴士翻覆的重大交通事故，造成27人死亡，20人受傷。

官方當天下午證實，出事的巴士是載運隔離民眾的轉運車，並引發民怨抨擊當局只顧「清零至上」。雖然官方藉由刪除部分新聞與評論管控輿論，然而此舉如火上澆油。為規避審查，「我們都在車上」成社群關鍵字。