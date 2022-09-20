陸發改委：做好疫情防控 便利外商往來

大陸國家發改委發言人孟瑋表示，今年以來利用外資較快增長，不過中國大陸利用外資面臨的外部環境更加複雜，存在一些影響外商投資信心的因素；下一步將解決外商投資企業當前所面臨的突出問題，在做好新冠肺炎疫情防控的前提之下，便利外商投資企業商務人員往來。

孟瑋在發改委例行記者會上稱，將抓緊發布具體舉措，以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量，要加強與外貿外資企業及其上下游企業的主動對接，堅持一事一協調，保障運輸通暢。健全重大和重點外資項目工作專班機制，加快推進項目簽約落地。

此外，要加大製造業引資力度，抓緊推動發布《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資投向先進製造、高新技術、現代服務等領域及中西部和東北地區；支持製造業外商投資企業進出口，引導製造業外商投資企業國內梯度轉移。還要加強外商投資促進和服務，為跨國公司投資和各地方招商引資搭建平台。

另外，孟瑋通報，8月審批核准固定資產投資項目9個，總投資802億元人民幣，主要集中在社會事業和能源等領域。