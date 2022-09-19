成都解封 「核酸盛世」成笑柄

（德國之聲中文網）成都市新冠疫情防控部門9月18日發布通告稱，成都全市將從9月19日零時起，恢復生產生活秩序，公交、地鐵等公共交通全面恢復運行。但通告要求區、市、縣繼續常態化開展核酸檢測。市民被要求每周至少完成1次核酸檢測；市民進入公共場所、小區或乘坐公共交通工具時，仍須查驗72小時內的核酸陰性證明。

9月1日，成都因發現新冠疫情全城封控，兩周後才宣布在「無社會面新增病例」地區，逐步恢復正常生產生活秩序。成都是繼上海之後，中國第二個因疫情被長時間封控的千萬人口大城市。

成都宣布解封之際，西藏自治區首府拉薩市政府為防疫工作不足向民眾道歉。9月17日晚，在拉薩市政府新聞辦召開的防疫工作工作新聞發布會上，負責官員稱，防疫工作中暴露出「準備不足、能力不足、應對不足、執行不力的短板和弱項」。問題包括：前期核酸檢測能力不足；轉運組織不高效，賦碼不及時；個別方艙開艙倉促，前期管理和後勤保障不到位；中高風險區服務保障不到位，個別物資保供不及時等。

拉薩從8月初發現疫情後就開始在部分地區實施封控，後來擴展到全市，迄今已持續了一個多月。期間在社交媒體上也出現過民眾因生活基本需求得不到保障呼籲求援、抱怨隔離條件惡劣、當局管理不力的聲音，但在網絡上沒有引發像對上海、成都封城的關注度。現在拉薩當局承諾「直面問題、改進不足，進一步優化防控措施、暢通民意訴求渠道」，爭取盡快恢復正常生產生活秩序。

「核酸盛世」激起民憤

過去這個周末，「核酸盛世」在中國互聯網上成為討論的熱詞。這個說法出自一則宣傳「2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇」的活動廣告。該論壇據稱旨在透析核酸藥物全產業鏈，促進產學研融合，促進中國核酸藥物產業化發展。而論壇主題則為「核酸盛世今宵會‧共洽產業未來觀」。

「核酸盛世」的用語引起網民的憤怒。人們感嘆，在「檢測常態化」讓民眾日常生活受盡折磨的情況下，醫藥行業卻在歡呼「盛世」，收割利益還不嫌露骨。

官媒平台也出現批評的聲音。《新京報》在線9月17日發出一篇快評稱相關醫藥企業這種自謂的「核酸盛世」，「不過是一場『低級紅』『高級黑』的伎倆」。署名為「胡不歸（媒體人）」的評論指出，新冠疫情背景下，「公眾對於核酸產業的相關信息是高度敏感的」。這種「玩弄概念甚至企圖以此牟取眼前利益」的做法，是「挑逗甚至傷害了公眾情緒」。

據多家海外中文媒體報導，評論在新京報刊出後不久即被刪除。在引起廣泛批評後，有關論壇主辦方將主題更改為「核酸英才今宵會‧共洽產業未來觀」，後來又在9月17日宣布取消論壇活動。

（綜合報導）

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