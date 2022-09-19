中國海南才宣布社會面清零 又發現新增本土確診

「你憑什麼認為你不會在那輛大巴上？我們不發聲，每個人都有可能...」中國貴州省9月18日凌晨2時40分，一輛從省會貴陽出發的大型巴士在高速公路上翻覆，墜下路旁深溝。全車載有47人，截至目前已知27人罹難、其餘20人送往醫院搶救。貴陽市政府證實，事故巴士是「涉疫人員轉運車輛」，車上除了司機和1名工作人員外，全數為預計送往集中隔離的貴陽居民。消息曝光之後，隨即引發中國輿論熱議，中國網民指出該巴士轉運貴陽居民的過程有多處違法，更質疑造成這起悲劇的根本原因是為達成「社會面清零」，在清零政策下，人民的權益與安全一再被犧牲，更有人直指巴士翻覆事件是人禍，「過度防疫」的批評聲浪再起。

2022-09-19 15:19