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中國堅持動態清零民怨四起 民眾指靜默管理是最大懶政

中央社／ 台北18日電
示意圖。中國堅持動態清零致民怨四起，近期烏魯木齊、拉薩市政府陸續道歉，但民眾不買單表示，一刀切的靜默管理就是最大懶政。 歐新社
示意圖。中國堅持動態清零致民怨四起，近期烏魯木齊、拉薩市政府陸續道歉，但民眾不買單表示，一刀切的靜默管理就是最大懶政。 歐新社

中國17日新增949例本土COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）。中國堅持動態清零致民怨四起，近期烏魯木齊、拉薩市政府陸續道歉，但民眾不買單表示，一刀切的靜默管理就是最大懶政。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，17日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1189例（含確診與無症狀感染者），其中本土1036例、境外移入153例。

其中新增本土確診106例，主要包括貴州50例、四川30例、內蒙古及西藏各6例等。另本土無症狀感染930例，主要為貴州662例、四川82例、西藏39例、天津及廣西各28例，新疆24例等。

目前貴州是中國病例最多省分，貴陽、遵義、畢節和黔南等4個市州力拚實現社會面清零，當局表示目前防控工作處於最關鍵的時刻。

另先前北京多所校園出現群聚感染，經過人員移轉隔離後疫情趨緩，中國傳媒大學17日發布通知，解除學校臨時封閉管理措施。

中國自今年上半年爆發本土疫情大潮以來，高舉動態清零大旗下，各地出現零星病例即實施大面積靜默管理，要求民眾不出戶，但封城快、物資慢、就醫難民怨四起，近月以來多地政府罕見表達歉意。

據陸媒整理，包括烏魯木齊、庫爾勒、伊犁及拉薩等當局皆出面致歉。新疆烏魯木齊市對大量快遞貨品積壓業務中斷，群眾快遞無法送達，再次向廣大市民致歉。

新疆庫爾勒市則承認應變能力不足，未能及時阻斷疫情傳播，且高風險區劃分過大，致使過多居民長時間封控在家中，造成部分居民情緒不穩定。

西藏拉薩市則是最新加入道歉的地方政府，坦承核酸檢測能力不足，對部分區域核酸篩查跟進不到位、部分檢測結果出具不及時、個別檢測結果不夠準確。且轉運組織不高效、賦碼不及時，導致部分群眾等待轉運時間過長等致歉。

雖然不少民眾對中共執政下的地方政府會向人民道歉表示是一大進步，但也有民眾不買單，有網友留言表示，從烏魯木齊、庫爾勒、伊犁到拉薩，政府一直在道歉的路上，但道歉有用嗎？

此外則有網友批評，政府防控疫情，只能採取一刀切的靜默管理，就是最大的懶政。

至於在香港方面，17日新增8278例毒確診，包括8149例本土感染另增16名患者死亡，香港醫務衛生局長盧寵茂表示，近一週確診個案有回落的跡象，但因可能中秋節市民減少檢測，要再觀察疫情一段時間。

澳門7日新增5例移入無症狀感染病例，分別自葡萄牙、韓國、新加坡、香港及台灣入境；另有1例自美國入境者，核酸檢測呈陽性，列為復陽個案，不納入本次統計。

新冠肺炎

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