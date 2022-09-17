香港：入境至少打兩劑 才獲發臨時疫苗通行證

香港政府宣布，17日起，包括台灣在內的12歲或以上抵港人士，需至少接種2劑COVID-19疫苗（感染康復者1劑），才獲發「臨時疫苗通行證」。

香港並未規定需打疫苗才能入境，但入境人士持有「臨時疫苗通行證」才可在當地自由出入餐廳、商場、主題樂園等指定處所。有效期限為180天。

香港政府官網公布，17日凌晨零時起，抵港人士獲發「臨時疫苗通行證」的疫苗接種要求將會劃一，12歲或以上人士須完成疫苗接種才符合要求以獲發「臨時疫苗通行證」。

完成疫苗接種是指已按「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」指引完成接種列表所示疫苗劑量，一般而言是2劑疫苗，曾感染COVID-19的康復人士則須已接種1劑疫苗，方可獲視為完成接種。

港府表示，因健康原因不適合接種、並持有醫生證明書者，或已接種1劑認可疫苗並持疫苗接種紀錄，在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第2劑疫苗人士，也符合獲發「臨時疫苗通行證」的要求。相關醫生證明書須以中文或英文列明不適合接種疫苗的健康原因。

此外，考慮到香港以外地區為11歲或以下兒童接種疫苗的安排比成人較晚開始，現階段他們可在尚未接種疫苗的情況下獲發「臨時疫苗通行證」。

港府表示，「臨時疫苗通行證」安排適用於所有抵港人士，包括香港居民及非香港居民，以及從中國大陸、澳門、台灣及海外地區抵港人士。「臨時疫苗通行證」旨在為抵港人士提供過渡期，讓他們在抵港後接種疫苗以滿足「疫苗通行證」的接種要求，並便利短暫停留香港的人士進入「疫苗通行證」適用處所。

據香港01報導，一名大陸網友日前在小紅書發文稱，即使未曾接種任何疫苗，只需抵港後到郵局辦理臨時疫苗通行證，「零針」也可進入餐廳等主動核查的表列處所，引發香港社會譁然與各界批評。其後，官方表示考慮統一獲發臨時疫苗通行證的要求。