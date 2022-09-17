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台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

中共20大前防疫升級 搭飛機高鐵需核酸陰性

中央社／ 台北17日電

中國官方今天公布，新增718例COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），本土占581例。在中共20大將於下月16日召開之際，當局要求11月前搭飛機與高鐵需出示48小時核酸檢測陰性證明。

此外，雲南省瑞麗市防疫部門指出，基於防疫需要，當地自昨天24時至21日24時，市區內部分地區實施臨時局部靜默管理。

中國衛生健康委員會官網上午公告，16日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診140例，其中境外輸入64例；本土76例中，四川34例、西藏10例、貴州8例、天津5例、廣西4例、內蒙古3例等。

另有新增無症狀感染者578例，其中境外輸入73例；本土505例中，貴州146例、四川87例、西藏56例、廣西45例、天津40例、山東30例、湖北25例、新疆23例等。

香港星島日報今天報導，中共在下月16日召開20大之際加強疫情防控，並確保「十一國慶黃金週」前後不發生大規模疫情，中國衛健委先前已宣布，自本月10日至10月31日，實施5項強化防疫措施。

當中包括旅客需持48小時內核酸檢測陰性證明才能搭乘飛機、高鐵、長途客車等交通工具，並呼籲民眾盡量留在本地過節。

至於北京先前多所大學院校爆發群聚感染，據中國傳媒大學官網，目前校內疫情趨穩，並根據相關規定，經報請朝陽區疫情防控工作領導小組同意後，決定自昨天24時起，解除學校的臨時封閉管理。

據衛健委官網，截至16日24時，中國大陸累計報告確診病例24萬8025例，累計病亡5226例。

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