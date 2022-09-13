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上海過世老人核酸報告仍更新 官方稱同名搞錯了

中央社／ 台北13日電

中國上海市一名老人去世後，家人發現老人的COVID-19核酸報告還在不斷更新，官方今天回應稱，這是因為一家老人院把兩個同名同姓的人弄錯了。

據上海闢謠平台官方微信公眾號，微博網友「Micheael_小魚」12日發帖稱，家中老人今年8月3日去世，卻發現老人的核酸報告還在不斷更新。

當天下午，這名網友已刪除原發文，並更新狀態說，「感謝各位的關注，此事得到了迅速解決，經相關部門核實，為同名同姓弄錯了，老人的核酸不會再更新」。

上海闢謠平台進一步向相關部門確認後指出，相關核酸樣本來自楊浦一家福利院（老人院），這家福利院有兩位同名同姓的老人，其中一人已去世。福利院在管理兩位老人紙質核酸碼時出現錯誤，已和去世老人的家屬取得聯繫並致歉。

上海闢謠平台指出，疫情期間，此類人員訊息張冠李戴的情況已非首次。

不過，闢謠消息公布後，也有網友質疑，「（登記核酸碼）關聯的不是身分證嗎？」此外，按照官方說法，另一名被弄錯的健在老人顯然已經一個多月沒有核酸檢測記錄，在嚴格防疫的中國，「難道養老院沒人發現？」

新冠肺炎 上海

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