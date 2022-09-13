專家：香港第五波疫情已於9日見頂

有香港醫生指出，今年初香港爆發的第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情已於本月9日見頂。

官方香港電台今天報導，呼吸系統科專科醫生梁子超在該台節目上說，過去4週，COVID-19的BA.4或BA.5變異病毒株的確診個案急跌，反映出病毒傳播減慢，按照7天平均數，疫情應已於9日見頂。

他說，在剛結束的中秋假期間，陽性個案可能增加，而師生在假期後也會檢測病毒，稍後確診數可能會有所增加，但相信情況短暫，毋須特別擔心。

本地自1月初爆發第五波疫情，累計至今逾164萬人染疫，另有9597名確診者病亡，是COVID-19爆發近3年來最嚴重的一波疫情。