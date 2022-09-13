北京3校疫情近百例 需持48小時核酸報告返校

中央社／ 台北12日電

北京COVID-19疫情升溫，官方表示，發生在3所學校的感染合計已經96例，但「社會面外溢風險總體可控」。當局要求，13日起需持48小時核酸檢測陰性證明返回工作崗位及返校。

中新社報導，6日以來，北京先後有3所學校出現了聚集性疫情。截至目前，北京化工大學昌平校區累計報告感染者50例，中央民族大學附屬中學累計報告18例，中國傳媒大學累計報告28例。

今天舉行的北京疫情防控新聞發布會上表示，這3所學校發生的疫情為3條獨立傳播鏈，均為京外輸入，社會面外溢風險總體可控。

11日，北京新增本土COVID-19感染者14例，均為隔離觀察人員；12日0時至下午3時，新增本土感染者15例，

北京市疾控中心副主任劉曉峰說，北京化工大學昌平校區聚集性疫情和中央民族大學附屬中學聚集性疫情平穩，處於收尾階段，中國傳媒大學聚集性疫情總體可控。

他說，中秋假期結束，明天需持48小時核酸檢測陰性證明返崗返校。

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