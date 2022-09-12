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上海常態化核酸沒完沒了 免費政策延至10月底

中央社／ 台北12日電

上海常態化核酸檢測沒完沒了，根據官方最新發布，免費政策將延長至10月底。這是6月解封以來第4度延長，即便疫情趨緩，上海仍維持嚴格防控，民眾必須繼續與核酸檢測為伍。

上海6月1日解封後，民眾出入公共場所、搭乘大眾交通工具，都須出示72小時內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測陰性證明。為落實疫情防控，上海街頭大量建置常態化核酸檢測點，以免費的方式鼓勵民眾檢測。

據微信公眾號「上海發布」，由於上海市目前仍有社會面陽性感染者報告，「外防輸入、內防反彈」的壓力依然較大。為了進一步鞏固疫情防控成果，快速發現陽性感染者，有必要在現階段進一步加強社會面核酸檢測工作。因此疫情防控工作領導小組辦公室決定，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至10月31日。

上海6月初解封後，原本常態化核酸檢測免費政策預計於6月底結束，上海市政府於6月中旬、7月中旬、8月中旬數度宣布延長，如今已是第4度延長。

官方不放棄相關政策，代表上海人仍須與常態化核酸為伍，必須隨時算好核酸結果的有效期限，適時「續命」，避免影響生活。

根據通報，上海市民應每週至少進行1次核酸檢測。如7天內無核酸檢測記錄，「隨申碼」（上海的健康碼系統）將會被賦黃碼，完成核酸採樣後，隨申碼將在24小時內轉碼。

對於「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的人員，將依法追究相應法律責任。

新冠肺炎

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