中國清零官民衝突 胡錫進指全域靜態管理出問題

中國堅持嚴苛清零抗疫，數千萬至上億民眾關在家數週至數月，屢爆官民衝突，連官媒環球時報前總編輯胡錫進都發文指「全域靜態管理」出問題，除籲封控須速戰速決，還要中共公布管理標準。

中國自爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以來嚴格執行封控措施，在中國領導人習近平高舉動態清零政策下，除了核酸檢測常態化外，也有出現個位數病例就整個區或市封控案例，「足不出戶，上門服務」成為民眾害怕的防疫金句。

據自由亞洲電台9日報導，近期的疫情導致新一波封城措施，以「靜態管理」、「原則在家」等形式在中國9成以上省市進行。其中新疆伊犁已封控超過1個月，民眾發出的求救訊息顯示，當地物資供應不足、病人或孕婦求助無門，甚至有老人因饑餓絕望上吊自殺。

此外，近日中國網路平台上一則廣西東興市已經封9個月的發文備受熱議，指一個幾十萬人的邊境城市，只剩下幾萬人在苦苦支撐著，希望大家幫忙。

自由亞洲電台報導，清零措施造成大量民眾工作及生活節奏被打亂，導致民心崩潰，隨之而來的是執行清零政策的政府方人員，與拒絕政府指令的民眾間爆發衝突。

例如湖北武漢黃陂、東北大慶居民小區爆發示威，要求解封；也有成都居民持菜刀威脅防疫人員，拒絕下樓做核酸篩查；更有居民在微信群發生爭執，最終鄰居之間發生械鬥，釀成命案；另有高層樓居民爬出陽台，不慎墜樓。

另有網友提供的一段影片顯示，一名女子在地鐵入口處不滿每到一處都要出示健康碼，於是與防疫人員發生衝突，結果被行政拘留20天。

這樣的情形讓在美國眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台時嗆聲要擊落專機、殲滅美國航母等的中國官媒喉舌胡錫進10日也發文表示，一個城市如果迫不得已搞全域靜態管理，一定要速戰速決。靜默一搞就1個多月，實在讓民眾難以接受。

胡錫進表示，全域靜態管理輕易不能搞，尤其不能不斷拖長靜默的時間，這應是基本原則，但由於種種原因，拖長靜默期的情況不時發生。

他喊話國家應該圍繞全域靜態管理公布相應的規定：什麼樣的情況可以發起全域靜態管理，延長多少天後或者疫情降到什麼水準後，必須改為有針對性的局部封控。總之，不能夠讓封控過度延長，要把不被長時間封控隔離當成防疫期間人們的一項基本權利進行保障性建設。

不過他強調，自己對各地政府與民眾在抗疫問題上利益高度一致，絕非相互對立的看法，重要的是，每一個地方官民能夠就防疫方式和路徑形成共識，而「長時間靜默不可能成為這種共識的一部分」。