快訊

吵！家長搭火車懶得顧小孩 開平板大聲播卡通哄兒

獨／陳時中干預清冠1號公費對象？薛瑞元、王必勝回應了

延遲近1個月 海南省宣布實現社會面清零目標

中央社／ 台北11日電

海南省官方宣布，全面實現高質量社會面清零目標，8月1日至9月9日期間累計COVID-19感染人數2萬706人。官方原先喊出8月12日達成社會面清零目標，延遲了近1個月才實現。

海南省衛生健康委員會副主任李文秀10日在海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部記者會上作上述表示。

據海南省衛生健康委員會數據，海南省在8月1日至9月9日期間累計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數2萬706人。海南省這輪疫情持續月餘，前後波及13個市縣。

數據顯示，三亞市是疫情最為嚴重區域，在8月1日至9月9日期間累計感染人數1萬5641例。三亞、儋州、萬寧等個別市縣目前仍有零星病例出現，均為隔離管控人員。

據中國新聞網10日報導，李文秀表示，海南省全省9月9日新增感染者5例（確診2例、無症狀感染者3例），均在隔離管控人員中發現。

他說，儋州市在9月7日至9日期間，連續3輪全員核酸檢測未檢出社會面新增感染者，經專家組評估，儋州市已實現高質量社會面清零目標；海南省已全面實現高質量社會面清零目標。

李文秀說，海南省全省現有集中隔離人數1萬5015人；這輪疫情防控進入收尾階段，所有市縣實現高質量社會面清零，逐步轉入常態化疫情防控。海南將高效統籌常態化疫情防控和經濟社會發展，採取有效措施，盡快恢復生產生活秩序。

新冠肺炎

延伸閱讀

累計感染2萬人 海南宣布：實現社會面清零

海南防控疫情 確保運輸暢通

海南疫情防控 農產品產銷對接

海南保障自貿港建設 促經濟回歸

相關新聞

難忘中秋 傳媒大學1生染疫 全校1萬師生封閉管理

大陸北京的中國傳媒大學師生度過了一個難忘的中秋節！學校因出現1名染疫學生，全校1萬餘人緊急封閉管理，全員核酸檢測，後續又...

北京觀察／中共廿大加強防疫 北京旅遊寒冬將至

中共廿大將於下月召開，以及因應中秋、十一假期可能的人員流動風險，北京市政府倡導就地過節，當地旅行社在實際操作上，也均暫停...

累計感染2萬人 海南宣布：實現社會面清零

大陸海南省疫情延燒月餘後，在中秋節當天宣布實現「社會面清零」，期間這波疫情共超越2萬人感染，原定8月12日前實現社會面清...

延遲近1個月 海南省宣布實現社會面清零目標

海南省官方宣布，全面實現高質量社會面清零目標，8月1日至9月9日期間累計COVID-19感染人數2萬706人。官方原先喊...

陸新冠疫情此起彼落 形勢嚴峻複雜

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，近期，大陸新冠疫情此起彼伏，單日染疫人數在千例以上已持續一個月，這是自武漢疫情以...

伊犁封控40天亂象頻生 產婦無人接生 腦溢血、發燒就醫難

為了防疫，新疆伊犁自治州八月初多地進行靜默管理，其中伊犁州首府伊寧市全城已靜默管理近40天，因防控不當出現各種亂象引發民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。