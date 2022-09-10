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香港增近萬例確診 醫管局前高層望特首堅持復常

中央社／ 台北10日電

香港今天新增9787例COVID-19確診病例，香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢表示，對未來數週港府取消入境酒店隔離仍感樂觀，雖然社會有不少「保守強硬派雜音」，但相信特首會堅持復常步伐。

近日香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例徘徊在大約1萬例，據香港01報導，今天香港新增病例中，有9602例是本土感染，185例是境外移入。

目前在社區病例中，Omicron變異株BA.5占66%、BA.4占8.6%、BA.2.12.1占5.4%、BA.2.2占20%，顯示BA.5已成主流病毒。

香港01此前報導，香港會於10月31日至11月4日舉行「香港金融科技周」，但新加坡也於11月2日至4日舉行「金融科技節」，與香港的會期重疊，更傳出新加坡方面要求與會者「二選一」，就是針對香港11月未必取消入境隔離限制。

香港商界希望政府盡快放寬入境限制。

香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢今天在臉書發文，表示對未來數星期入境檢疫能改為「0＋7」仍抱樂觀態度，「雖然社會上仍然有不少保守強硬派雜音，但我相信特首的智慧，會堅持復常的步伐」，希望很快有好消息。

他又指，現在重點不是有多少人確診，而是入院、重症和危殆病人數字，會否拖垮醫管局服務。

他也表示，現時因檢測呈陽性而住院的病人約3000人，相信不少病人已經轉為陰性，留院可能因為自身疾病，將已轉為陰性的病人剔除在COVID-19住院病人之外，才能更精準抗疫，並呼籲醫管局重新檢視入院和出院標準。

新冠肺炎 香港

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