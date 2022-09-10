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美領館發警示後 港府取消轉機赴海外旅客量體溫

中央社／ 台北10日電

美國駐港澳總領事館8日發出警示，呼籲民眾考慮是否在香港機場轉機，因若被測到體溫高可能會被帶走檢查。香港政府9日公布，從香港出境或轉機赴海外或台灣的旅客無須量體溫。

美國駐港澳總領事館8日向美國公民示警，重新考慮是否在香港國際機場轉機，如果在轉機期間香港當局認定有染疫的症狀，極可能不許登機、從機場被帶走及被送往香港政府隔離設施的風險。

公告指出，在香港國際機場轉機或離境的旅客，會受到香港政府部門檢查體溫，如果被測得體溫高，轉機或登機的程序會被中止，乘客會被帶到醫院接受COVID-19病毒檢測，如果檢測到陽性會被帶到政府隔離設施。

公告提到，近日在香港機場發生多起過境旅客被拒絕登機個案，因為被檢測得體溫高，從飛機上被帶走。公告呼籲國民如果有其他選擇，避免在港機場轉機。

香港政府9日公布，隨著海外地區逐漸解除對COVID-19防控措施，10日起經香港機場出境或經香港過境前往海外或台灣的乘客，無須接受體溫檢查。但抵港入境及離港出境前往中國或澳門的乘客仍需接受體溫檢查。

港府表示，在2020年疫情初期按世界衞生組織（WHO）建議，為從香港出境及經香港過境到另一地方的乘客i量體溫，以便及早發現有病徵乘客。衞生署人員會為經體溫檢查發現有發燒徵狀的乘客進行健康評估，並把他們送往醫院進行病毒檢測。

隨著疫情發展，一些海外地方開始簡化入境防控措施，國際旅遊逐漸恢復。今年6月港府已撤銷過境乘客登上來港航班前的檢測要求，以便利前往海外或台灣的過境乘客，經香港機場過境的乘客量也增加。

統計顯示，6月至8月過境乘客超過18萬5700人，當中10人出現發燒，其中5人病毒檢測結果呈陽性。

新冠肺炎

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