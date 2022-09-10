中國清零難北京浮現疫情 醫院與學校封閉管理

中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1380例，當中本土有1233例。首都北京又浮現爆發疫情的跡象，當地的醫院與大學院校相繼採封閉管理，以遏止病毒蔓延。

據中國衛健委官網上午通報，9日零至24時，新增290例確診病例，境外輸入51例，本土239例中，四川86例，內蒙古33例，廣東26例，北京16例，西藏16例，山東13例，廣西12例等。

新增無症狀感染者1090例，境外輸入96例，本土994例中，西藏306例，黑龍江111例，四川82例，廣西81例，山東70例，江西59例，遼寧53例，貴州43例，湖北39例，內蒙古36例，新疆27例等。

中國硬拚清零成效不彰，香港01今天報導，位於北京的民航總醫院說，即刻起，民航總醫院的門診與急診暫停接診，院區實施臨時封閉管理，恢復時間另行通知。

民航總醫院地處北京市朝陽區，號稱設備先進、科室齊全、服務優良、集醫教研防於一體的三級綜合醫院。

校區在北京的中國傳媒大學通報在校學生疑似染疫，校方昨日下午5時起實施校園應急封閉管理，以阻斷病毒傳播。

不久前，北京化工大學昌平校區及中央民族大學附屬中學陸續爆發集體染疫，不過市疾控中心副主任劉曉峰表示，兩起疫情尚未外溢至社會面。

此外，這波疫情重災區之一的三亞約莫1個月前誇口，3天之內於8月12日實現社會面清零，時隔近一個月後終於5日至8日連3天社會面未通報新增染疫病例，經專家判定實現社會面清零。

當局則藉此大肆宣傳，並自創新詞彙號稱這是實現了「高質量」社會面清零，招致中國網友毫不留情地批評。

網友們痛斥：「牛啊牛啊，又學會新詞了」、「高質量人類核酸城市」、「疫情這麼長時間，別的方面我不知道，但漢語言確實是取得了巨大進步」、「我記得三亞政府之前好像說過，要實現8.12社會面清零，但是沒清成，直到現在，來了個高質量清零，這得有多高呢。」

時值中秋佳節，三亞市府仍宣布，9日與10日繼續實施全域靜態管理（也就是封城），11日起陸續解封。

另據衛健委通報，截至9日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例6135例（其中重症病例26例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬6618例。

尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬3313例，其中境外輸入653例。