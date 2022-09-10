中國疫情封控連3年 是德政還是災難

中國共產黨1949年與當時的國民黨政權鬥爭時，曾有一個琅琅上口的文宣口號：「一黨獨裁，遍地是災」，意思是國民黨政權獨裁專制，使全中國各地的人都不能倖免。如今，許多中國人也引用這句話抱怨中共統治下的新冠疫情防控政策。但西方多國施行的「與病毒共存」就一定是良策？

網諷變態清零 靜態獻忠

美國之音中文網近日推出「中國獨步世界的疫情防控是德政還是災難」的意見徵詢貼，一天之內就有眾多推友發表了意見，其中大都認為這是一場災難：「我看這是變態清零，靜態獻忠」，「壓力測試，測試順從性」，「如此反人類的操作，一整就是三年，你說是德政還是災難？」

報導認為，世界各國都在和高傳染度但症狀輕微的新冠病毒共存，中國卻對70多個城市實行涉及數億人口的全面和部分封控。在疫苗普及，新冠病毒對絕大多數人不再致命的情況下，中國政府繼續清零政策是否必要，許多中國網民用「一黨獨裁，遍地是災」這句話來詮釋心境。

報導指出，在當今中國的疫情防控的語境中，所謂的「靜態」 是指令眾人感到恐怖的封城、封小區，甚至封門，而這些不合情理的防疫做法還變本加厲，比如2022年9月5日四川瀘定規模6.8地震，成都市民逃離時卻仍要面對防疫的大白把消防通道鎖死，甚至催促他們趕緊上樓謹防交叉感染，「這不是防疫，而是殺人；邪惡之極，曠古未見」。

報導引述有網民指出，當局以疫情防控為名禁止人民躲避地震逃命的做法，跟毛澤東當局1950年代末1960年代初在製造了人造大饑荒之後，禁止人民逃荒討飯保命的做法如出一轍。中國官方媒體並試圖向全中國和全世界宣揚中國的抗疫措施是成功的典範，總書記習近平主張的清零政策不容「歪曲、懷疑、否定」。

被指侵害人權 重創經濟

新型冠狀病毒疫情流行給全世界經濟造成重創，也給中國經濟造成重創。中國的清零政策更被認為是中國經濟下滑的主要因素之一。另外，眾多的中國人哀嘆，隨著疫情清零政策的推行，他們的人權也受到極大的侵害。

在中國的疫情防控政策招致抱怨乃至憤怒之際，也有不少人為中共當局辯護。微博及推特上仍可見不少「堅決支持中央『動態清零』」，「因為新冠，世界已經不可能像以前一樣正常了。現在已經是最好的選擇了」，「大部分人生活還是比較正常的，不要放大少數沒做好防疫民眾的一些不便」的留言。

但微妙的是，「動態清零還要持續多久」在微博上引發熱議，卻一直未被納入話題。即使國家疾病預防控制局副局長常繼樂2022年9月7日談及此話題，再次重申「『動態清零』政策就是要做到發現一起撲滅一起，以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情」的談話。

只是，這番話讓許多網民無法淡定了，紛紛批評「顧左右而言他」，「說了等於沒說」，「死鴨子嘴硬」，「經濟不好死亡率也會上升」，並諷這意思其實就是「防疫繼續，不得妄議」。

微博許多轉載常繼樂發言報導的留言區裡也被列為「博主精選評論」，亦即負面的評論被屏蔽，網上呈現的是一片「清零的祥和」。但也不乏有人直接要博主「有種就不要精選，讓大家聽聽真實的聲音」。