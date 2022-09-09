層層加碼過度防疫 中國5省8縣市遭公開通報

中國國務院聯防聯控機制8日公開通報，河南、河北、江蘇、浙江、寧夏等5個省區的8個縣市，出現過度防疫的「層層加碼」現象。這些地方都是對外來及返鄉人員進行加碼限制。

中國國務院聯防聯控機制8日下午舉行記者會，公開通報這8個縣市及其違規「層層加碼」的防疫措施。

根據通報，河南省商丘市、三門峽市及江蘇省蘇州市，都出現對低風險來（返）人員「社區報備不批准、不回應，對出行群眾進行攔阻和勸返」的情況。

河南省開封市及浙江省德清縣則出現要求外來（返）人員「不切實際的社區報備材料」的情況；河北省邱縣、浙江省台州市及寧夏回族自治區鹽池縣，都有對外（來）返人員進行社區報備後「仍然採取集中隔離等強制手段限制出行」的情況。

中國國務院聯防聯控機制上一次公布「層層加碼」防疫的名單是在6月24日，當時共有3省6市被通報。其中，青海全省都被列入通報對象，理由是對低風險地區入境者要求提前24小時填報訊息，且抵達後即進行核酸檢測，進入社區後更會被貼封條，經核酸三天兩檢陰性後方能出門。

為防止地方政府對防疫「層層加碼」影響民眾生活，中國國務院聯防聯控機制成立由教育部、工信部、交通運輸部、國家衛健委等部門參與的整治專班，並受理民眾留言投訴及舉報。

中國國家衞健委發言人米鋒昨天重申，各地要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，也要嚴格按照第9版防控方案和「九不准」要求，力求科學精準，用最短時間、最小代價控制疫情。對於違反「九不准」、擅自「層層加碼」的典型案例，國務院聯防聯控機制將予以曝光。