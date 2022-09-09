伊犁封城近40天陷水深火熱 民眾發文求助竟遭刪除、恫嚇

新疆人權備受國際關注之際，伊犁州因疫情封城已近40天，官方僵化封控致使當地陷入水深火熱。民眾缺乏物資、求醫無門因而悲劇頻傳，上網求助卻遭當局刪文恫嚇，經網友接力轉發，近日才獲關注。

綜合微博、推特等社群訊息，新疆伊犁州8月初多處封控，全域靜默管理迄今已38天。當地政府嚴禁民眾出門，大門全被封死。多支網路影片顯示，民眾必須從窗戶拋繩到一樓才能拿到物資，樓層高的被要求撕床單綁布條；還有核酸採樣員搭雲梯車對遭封控的民眾進行檢測。

伊犁官方僵化封控，防疫亂象頻發，人道危機頻傳。

伊犁民眾上網發文控訴，伊寧市有31家醫院，但要臨盆的孕婦卻找不到醫院接生；老人腦溢血好不容易送到醫院，卻因為重症病房停診不能做手術；許多獨居行動不便的老人無人照料，還傳出有老人因此輕生。

微博7日一支影片引發熱傳，片中幾個孩子躺在床上，疑似生病。媽媽以維吾爾語求助稱「領導們，我昨天就反映了，我這孩子要死了 我的孩子五個都在發燒到39、40度，第六個孩子開始了，躺在這兒的是人不是石頭，出來個人管管吧！救救我的孩子！」但影片隨即遭刪除。

網友表示，該家人住在伊寧市都來提巴格街道吉格代力克社區，詢問當地社區工作人員卻推託說無法幫忙，只能上網求助。

此外，許多當地民眾爆料，伊犁方艙醫院簡陋髒亂，沒地方吃飯甚至有的連廁所都沒有；有的地方直接在操場搭帳蓬，民眾白天頂著40度高溫在帳棚內隔離，許多人因此中暑。

伊犁物資安排混亂，民眾上網控訴缺糧、缺菜、缺奶粉，抱怨菜價太高。這都是過去2年多在中國發生過的封城亂象，但當地政府顯然沒有汲取教訓。

伊犁民眾遭長期封控，亂象卻得不到解決，因此頻頻在社群發文求助，卻遭當局不斷刪除。微博的「伊犁超話」遭到嚴密審查，許多「負面訊息」的存活時間不超過一天；多名網友控訴發文就遭到官方恫嚇。

有網友指出，微博有關伊犁疫情、新疆疫情的幾個詞條閱讀都超過2億，加起來甚至有5億多，但一個關於新疆的熱搜都沒有，因此很多人看不到當地的實際情況。

不過伊犁網友仍趁凌晨管控鬆弛時，集體在微博「伊犁超話」對外發聲，經大陸網友持續接力轉發，終於引發社會關注，批評聲浪日益升高。

推特多個截圖顯示，伊犁當局近日下令網評員展開「微博超話稀釋」活動，發文內容必須正能量，題材不限，但不得關聯疫情與防疫。

不過微博「伊犁超話」今天下午顯示，絕大多數文章批評當局，僅有極少數為政府辯護。

伊犁持續封城之際，新疆3天前宣布開放喀納斯、可哥托海、賽裡木湖、那拉提等景區旅遊，引發伊犁民眾批評「當地居民還困在家中，卻開放遊客旅遊」。

伊犁官方微信公眾號今天通報，9月8日，伊寧市新增無症狀感染者11例，均在集中隔離醫學觀察點和高風險區核酸篩查時檢出。伊寧市「現有確診病例全部清零」。但伊寧迄今仍未解封。

網友批評，伊犁疫情根本沒嚴重到這種程度，已經連續多日沒有新增本土確診，但地方領導卻把防疫搞得比單日新增1萬例還恐怖。

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