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貴陽22萬人社區急封 官方：年輕人少下廚沒儲糧

中央社／ 台北8日電

貴州貴陽市花果園有「亞洲第一樓盤」、「中國最大小區」稱號，因為疫情說封就封，物資配送跟不上，民眾強烈反彈。官方則稱人手不夠、配送困難，還稱年輕住戶多，少下廚沒儲糧也是問題。

據官方通報，7日下午2時至8日上午10時，貴陽新增COVID-19確診病例95例，這波疫情累計確診396例。貴陽5日起實施「靜默管理」，當地有多個小區遭封控。

據央視新聞8日報導，貴陽市南明區花果園疫情形勢嚴峻複雜，居民生產生活停滯，物資採購困難。

民眾在社群中發聲，花果園有人在家中餓了3天卻仍未見食材配送；老人家不知怎麼應對處理，只能家中挨餓苦等。為了執行封控，還有大樓管制電梯，僅在核酸檢測時啟用，其他時間則是關閉。

南明區新冠肺炎疫情防控現場指揮部7日在官方微博發出「致南明區花果園區域居民朋友的一封信」稱，由於經驗不足、方法欠妥，對於區域生活物資供應不足，深表歉意。這封公開信獲得許多評論留言，不過卻被屏蔽看不見；屏蔽前截圖顯示，都是抨擊官方的留言。

據貴陽日報報導，貴陽貴安8日舉行疫情防控新聞發布會，南明區副區長杜敏在會中表示，根據核酸採集數量看，花果園約有12萬戶、22萬人。

她說，大規模生鮮配送未能及時送達，原因包括保供企業、運輸企業所申領的跨區通行證有限，激增的線上訂單來不及處理。再者則是配送能量不足，員工、騎手被困在小區，到班率低；還有出於封控防疫政策影響，志願者進出受限，難以滿足現有22萬人物資配送需求。

杜敏還稱，花果園年輕租戶較多，少有做飯習慣，儲備較少；租客由於變動較大，不少人沒在業主群內，有些物資配送情況未有掌握、導致漏送。

對此，民眾在微博批評官方說封就封，未做好配套調度工作，竟將問題拋回給百姓。花果園很多年輕租戶不是不做飯，而是住處根本沒有適合下廚環境，有些住家是好幾個進城工作者合租，平常叫外賣或在外頭簡單打發一餐，忙工作哪還有空間和時間下廚。

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