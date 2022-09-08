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中國加強防疫 無疫情地區也要常態化核酸檢測

中央社／ 台北8日電

中國國家衛健委今天宣布中秋節起至10月31日實施強化疫情防控5項措施，官員還強調，沒有發生COVID-19疫情的地區，要按照第九版防控方案要求，開展常態化核酸檢測。

中國多地近期相繼宣布恢復常態化核酸檢測，或將常態化核酸檢測頻次由5至10天縮短為72小時。中國國家衛健委今天宣布，9月10日中秋節起至10月31日實施強化疫情防控5項措施，這也涵蓋中共20大開會期間。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制8日下午舉行新聞發布會，人民日報記者提問：當前，許多城市許多地方採取常態化核酸檢測，有些地方將核酸檢測頻次從7天縮短到72小時；沒有發生疫情的地方該如何做好核酸檢測工作？

國家衛健委醫政醫管局副局長李大川表示，對於沒有發生疫情的地區，要按照第九版防控方案要求，開展常態化核酸檢測，做好疫情監測預警，並按照第三版區域核酸檢測組織實施指南做好核酸檢測的組織和準備工作。

中國6月28日實施「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」後，多地取消常態化核酸檢測或延長檢測頻次，但國家衛健委今天宣布沒有發生疫情地區都要開展常態化核酸檢測後，已引發許多大陸網友反彈，在微博相關新聞討論串批評官方昨是今非。

中國國務院聯防聯控機制6月9日召開新聞發布會，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華當時強調，各地可根據疫情防控的需要進行調整。沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，「查驗核酸不應成為一種常態」。

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