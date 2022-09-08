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中秋節至20大結束 中國實施強化疫情防控5措施

中央社／ 台北8日電

中國國家衛健委今天宣布，為確保中秋、「國慶」前後不發生本土規模性疫情，將實施5項強化優化的防控措施，執行時間為2022年9月10日起到10月31日止。這也包括中共20大開會期間。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制8日下午舉行新聞發布會，國家衛健委疾控局副局長吳良有在會中作出這個重大宣布。

9月10日中秋節起到10月31日為止執行的5項強化優化防控措施為：

一、宣導廣大群眾「國慶假期」（10月1日至7日）在本地過節。儘量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。

二、安全有序出行。旅客需持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。

三、推廣「落地檢」。按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」。

四、重點場所和機構查驗有效核酸檢測陰性證明。入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，要查驗健康碼和72小時內的核酸檢測陰性證明，從外省份返回的建築工地人員要查驗48小時內的核酸檢測陰性證明。

五、減少不必要的聚集性活動。非必要不舉辦培訓、會展、文藝演出等大型聚集性活動。確需舉辦的，落實防控措施，參加活動人員需掃碼登記、查驗48小時內核酸檢測陰性證明。提倡群眾從簡舉辦婚喪嫁娶，儘量減少人員數量。陸路抵邊縣（市、區、旗）避免舉行大規模人員聚集性活動。

吳良友稱，這是為確保中秋、國慶前後不發生本土規模性疫情，最大限度減少對生產生活的影響，讓人民群眾度過一個健康、平安、祥和的假期，按照國務院聯防聯控機制工作部署，堅持「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，堅持科學精準從嚴從緊做好疫情防控，在全面落實第九版防控方案的基礎上，強化優化了一系列防控政策措施。

中共第20次全國代表大會10月16日將在北京召開，過往會期均為7天。

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