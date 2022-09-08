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疫情快速升溫 貴陽8日全民核酸檢測或快篩
近日疫情快速升溫的貴州省會貴陽市官方宣布，今天對全市居民進行核酸或抗原（快篩）檢測，並強調「不漏一人」。貴陽市7日表示，全市這波COVID-19疫情累計已查出301人感染。
貴陽這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來自一些人口規模十分龐大的超大型小區（社區），這些小區與周邊區域，以及出現零星病例的小區，已於5日凌晨0時進入封控狀態，將於今天深夜12時結束，為期4天。
因此，貴陽今天在全市範圍內進行地毯式核酸或抗原檢測，被普遍認為是封控時間是否延長，以及封控範圍是否擴大的重要依據。在此之前，當地民眾十分擔心，貴陽會步上成都的後塵，成為下一個被封城的省會城市。
根據貴陽市官方公告，今天展開的檢測除較偏遠的息烽縣、開陽縣外，進行抗原檢測區域的居民必須在中午12時前全部完成篩檢；核酸檢測區域的居民則須在下午5時前全部受檢。
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