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香港著名抗疫專家袁國勇染疫 「3年來可以放假也是好的」

香港01／ 撰文：石國威
香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。圖／中通社
香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。圖／中通社

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診新冠病毒！袁國勇今日（8日）回覆傳媒查詢時表示無出現症狀，正按政府防疫指引在家隔離，感謝大家關心，又表示三年來可以放假也是好的。據今早曾電話聯絡袁國勇人士稱，袁聲線生猛，期待數日內重回工作崗位。

袁國勇：已按政府防疫指引在家隔離

昨晚（7日）有消息指袁國勇確診新冠病毒，他今早回覆詢查詢時稱，自己無出現症狀，已按政府防疫指引在家隔離，並指難得可以在三年以來休息數天，感謝大家關心。

上月31日出席活動曾祝歐家榮早日康復

袁國勇上次出席公開活動是上月31日物業管理的活動，分享他自禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗。當時衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也染疫，袁國勇在論壇上，展示與歐家榮在考察時的照片，特別說了「祝他早日康復」。

延伸閱讀：

建築物渠管成沙士、新冠傳播途徑　袁國勇：政府多年未有改善措施

袁國勇等專家倡放寬社交措施　強檢、圍封成本高籲放棄

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎

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