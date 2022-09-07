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又一個省會 貴陽疫情快速升溫301例染疫

中央社／ 北京7日電

貴州省會貴陽疫情快速增溫。貴陽市官方今天表示，至下午2時止，全市這波疫情共篩查到陽性感染者301例，較前一天新增115例，且多個混檢試管因異常正在複核，疫情十分嚴峻。

央視新聞報導，貴陽市防疫指揮部下午召開記者會指出，從新增感染者數據看，新增的這115例中，有64%是在第2輪全員核酸檢測中發現。

此外，從發現陽性感染者所在區域看，23%為集中隔離人員，53%為居家隔離人員，都是重點管控人員；但仍有24%在社會面管控面發現。

從傳播鏈看，與主要疫源的花溪石板地利物流園有關聯，比重達40%；與花果園相關聯者則占23%；與未來方舟片區相關聯者有9%。

貴陽市防疫指揮部說，整體來看，全市這波疫情爆發點較為集中，但花溪區石板鎮疫情持續蔓延，呈現多點散發和局部聚集；而花果園疫情的傳播鏈不斷延伸，已出現外溢。這顯示貴陽這波疫情防控形勢「依然十分嚴峻」。

貴陽目前雖然未如四川省成都般進入封城狀態，但仍有多個街道級的區域遭到封控，時間為5日凌晨0時至8日深夜12時，為期4天。但不少貴陽民眾擔心，若當地疫情再依這一趨勢發展下去，貴陽全市有可能也會面臨「原則上不出門」的境地，成為繼成都後下一個封城的省會。

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