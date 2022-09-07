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北京爆發群聚性疫情 2台灣學生通報移入確診

中央社／ 台北7日電

中國官方通報，6日新增1570例本土COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），而北京新增14例本土確診中有13例在北京化工大學，另境外移入有2名台灣學生確診，官方表示依規落實管控措施。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，6日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1695例（含確診與無症狀感染者），其中本土1570例、境外移入125例。

其中新增本土確診323例，主要包括四川85例、西藏76例、內蒙古57例、廣東42例、北京14例等。另本土無症狀感染1247例，主要為西藏389例、黑龍江179例、青海106例、內蒙古81例等。

中國6日的疫情發展以北京爆發群聚性疫情最受矚目，據新華社的報導，北京單日新增14例本土確診病例，除1例在中央民族大學附屬中學並為社會面篩查人員，其他13例在北京化工大學昌平校區。

北京化工大學昌平校區除了爆發13例本土群聚性疫情，另有4例境外移入病例，其中兩名學生來自台灣。據官方消息，兩人分別於8月30日及31日從台灣抵達北京，經閉環管理送至集中隔離酒店，均在9月6日診斷為確診病例。

官方表示，病例均已轉至定點醫院，展開流行病學調查，並按要求落實管控措施。

北京青年報今天報導，北京化工大學已升級管控，暫停校園一切群聚性活動。由於估計仍有近23萬大學師生和員工將返京返校，顯見北京校園防疫情勢的複雜。

此外，中國共產黨第20次全國代表大會將在10月6日召開，為嚴防疫情干擾，北京市3日已宣布從嚴限制人員進返北京，如今疫情升溫，是否會有進一步措施受矚。此外，雲南昆明市近期疫情形勢趨於嚴峻，當局宣布今天起全市所有批發市場、大型農貿市場所有從業人員必須先進行核酸採樣後才能進入市場，且全市所有市場、商場、超市、餐館等從業人員連續5天開展5次核酸檢測。

另吉林省長春市傳染病醫院近期因發生疫情肺感染事件，吉林省紀委監委、長春市紀委監委成立聯合調查組，7人因失職失責被處分。

香港部份，6日公布新增9373例確診，其中9187例為本土病例，新增9例病亡。當局預計短期內感染個案數字會繼續走高，為管控病毒傳播風險，現階段並無空間放寬任何社交距離措施，另宣布將取消今年國慶煙火表演。

澳門6日公布新增5例移入病例，分別為由安哥拉、菲律賓、葡萄牙、新加坡及香港入境，列為無症狀感染者。

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