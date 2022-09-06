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北京化工大學爆疫情 20大前首都防疫拉警報
北京化工大學昌平校區報告新增1名COVID-19本土感染者和5名核酸初篩陽性人員，校園已暫停一切聚集活動，中共20大召開前首都疫情防控拉警報。
北京市政府今天上午通報，9月5日晚間，北京化工大學昌平校區報告新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例和5名核酸初篩陽性人員。
北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，感染者自8月28日返京後未出校，9月4日出現發燒等症狀，9月5日就診，當天報告核酸檢測結果為陽性，9月6日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。
昌平另5名核酸初篩陽性人員則均為上述感染者同校學生，今天進行核酸檢測初篩結果為陽性，正在覆核中。
北京市疾控中心提醒，要嚴格執行進返京人員規範管理，返校後加強健康監測，7日內嚴格按規定落實核酸檢測頻率，減少校園流動，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。
北京化工大學副校長王峰則表示，目前除病例所在宿舍之外，已出結果均為陰性。學校已暫停校園一切聚集性活動，有序開展線上教學。
王峰說，目前昌平校區風險人員已全部轉運隔離觀察。相關校外師生員工，已立即向所在社區報告，與共同居住者進行居家健康監測，並按照社區要求落實管控措施，防止疫情外溢。
中國共產黨第20次全國代表大會將於10月16日在北京舉行，為嚴防疫情干擾，北京市3日宣布從嚴限制人員進返北京，對7天內有1例及以上感染者所在縣市區級旅居史人員嚴格限制進返京。
同時，任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等，面對傳播性更強的Omicron BA.5病毒，首都疫情防控拉警報。
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